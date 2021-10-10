رفعت الأسد يعود إلى سورية بعد 36 عاماً بالمنفى

عربيات ودوليات

دمشق - الوكالات: قالت صحيفة «الوطن» السورية إن رفعت الأسد -عم الرئيس السوري بشار الأسد- عاد الخميس الماضي إلى سورية بعد نحو 36 عاما قضاها في المنفى. وتحت عنوان «منعاً لسجنه في فرنسا.. الرئيس الأسد يترفع عما فعله وقاله رفعت الأسد ويسمح له بالعودة إلى سورية»؛ نشرت الصحيفة مقالا تحدثت فيه عن ظروف عودة رفعت الأسد (84 عاما) إلى بلاده، مشيرة إلى أن بشار سمح لعمه بالعودة إلى البلاد مثل أي مواطن آخر. وبعد أن أوضحت أن عودته كانت بضوء أخضر من ابن أخيه، أشارت «الوطن» إلى أنه لن يضطلع بأي دور سياسي أو اجتماعي في البلاد. وتأتي عودة رفعت الأسد بعد شهر فقط من تأييد محكمة الاستئناف في باريس حكما يقضي بسجنه 4 سنوات بتهم تشمل غسل الأموال ضمن عصابة منظمة، واختلاس أموال عامة في سورية، فضلا عن مصادرة أصول له في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو.