فرنسا وإسبانيا في نهائي «دوري أمم أوروبا»

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تلتقي فرنسا بطلة العالم مع إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية ، على ملعب سان سيرو في ايطاليا، اليوم. وجاء فوز إسبانيا على إيطاليا بطل أوروبا 2-1 في ميلانو الأربعاء الماضي، ثم انتصار فرنسا على بلجيكا 3-2 في تورينو بعد يوم واحد في نصف النهائي، بأداء لا يقل مستواه عن منافسات المراحل الأخيرة في البطولات الدولية الكبيرة. ومن الصعب التفكير في منتخب يملك قوة هجومية أكبر من ثلاثي فرنسا كيليان مبابي وكريم بنزيمة وأنطوان غريزمان، وسيتعين على إسبانيا إيجاد طريقة لتعطيلهم. وفي نصف النهائي أمام بلجيكا، شكل مبابي وبنزيمة ثنائيًا متعاونا وبحث كل منهما عن الآخر بانتظام، بينما لعب غريزمان بمرونة خلفهما. وتعامل دفاع إسبانيا جيدا بما يكفي مع هجوم إيطاليا في نصف النهائي، لكن سرعة مبابي وشراسة بنزيمة أمام المرمى ومهارات غريزمان تعني اختبارا مختلفا. ومن المتوقع أن يلعب إيمريك لابورت، المولود في فرنسا، بجوار باو توريس في قلب دفاع إسبانيا، وسيكون من المشوق رؤية أي تحولات خططية للمدرب لويس إنريكي لمواجهة أي تحديات يفرضها نظيره ديدييه ديشامب. وتسبب ميكل أويارزابال وبابلو سارابيا في مشاكل لا حصر لها لدفاع إيطاليا بسرعتهما وبراعتهما، وبجانب المهاجم فيران توريس يشكلون أخطر أسلحة إسبانيا وسيأمل لويس إنريكي في تكرار نفس الأداء. ولعب ظهيرا فرنسا بنجامين بافارد وثيو هيرنانديز، في أدوار متقدمة وقدما مساندة هجومية رائعة حتى أن بافارد صنع هدف هيرنانديز خلال الفوز في اللحظات الأخيرة في ستاد يوفنتوس.

