فوز البرازيل.. وتعادل الأرجنتين

دوليه

حافظت البرازيل على سلسلة انتصاراتها في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، وتغلبت على مضيفتها فنزويلا 3-1، في حين تعادل الأرجنتين مع باراغواي من دون أهداف.

وحققت البرازيل انتصارها التاسع على التوالي في 9 مباريات بالتصفيات، وعززت صدارتها للترتيب برفع رصيدها إلى 27 نقطة، متقدمة بـ8 نقاط على الأرجنتين الوصيفة، أما فنزويلا فتجمد رصيدها عند 4 نقاط وتواصل تذيل الترتيب. وعلى عكس جميع التوقعات، ظهرت فنزويلا في المباراة التي أقيمت في كاراكاس ضمن الجولة الـ11 من التصفيات بفريق شاب ومفعم بالحماسة عقّد الأمور في البداية على البرازيل التي لم تخسر اي مباراة رسمية قط أمام فنزويلا. وبالفعل، كانت بداية هز الشباك لمصالحة فنزويلا، حيث أحرز إريك راميريز هدفا مبكرا في الدقيقة 11. وبدأ الشوط الثاني بنفس الوتيرة ولكن حتى الدقيقة الـ 56 عندما تم إلغاء هدف برأسية لتياغو سيلفا بداعي التسلل. وكانت هذه بداية انتفاضة البرازيل التي أدركت التعادل في الدقيقة الـ 71 عبر رأسية لماركينيوس بعد ضربة ركنية. وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الـ 84 بعد احتساب ركلة جزاء لغابرييل باربوسا «غابيغول» ليقوم هو نفسه بتسجيل الركلة محرزا هدف التقدم للبرازيل. ولم تكتف البرازيل بهدفين، بل أنهت اللقاء بثلاثية كللها أنتوني في الدقيقة الـ 90+4 بعد تمريرة من رافينيا لتنتهي المباراة بفوز راقصي السامبا (3-1). وفي بقية المباريات تعادلت أوروغواي مع كولومبيا صفر-صفر، وفازت الاكوادور على بوليفيا 3- صفر، وبيرو على تشيلي 2-صفر. وتلعب البرازيل

فجر غدٍ امام كولومبيا، فيما تواجه الأرجنتين نظيرتها أوروغواي، وتلعب أيضا بوليفيا مع بيرو، وفنزويلا مع الاكوادور.

