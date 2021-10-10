انتصار صعب لهولندا

دوليه

واصلت هولندا زحفها نحو النهائيات بفوزها الصعب والثمين على مضيفتها لاتفيا 1-صفر أول من امس في ريغا في الجولة السابعة لمنافسات المجموعة الثامنة في التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في في قطر. وسجل لاعب وسط أياكس دافي كلاسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 19. وجددت هولندا فوزها على لاتفيا وحققت انتصارها الثالث تواليا في رابع مباراة بقيادة مدربها الجديد القديم لويس فان غال، والخامس في مبارياتها الست الاخيرة التي لم تذق فيها طعم الخسارة وتحديدا منذ سقوطها المدوي امام مضيفتها تركيا 2-4 في الجولة الاولى. وكانت هولندا عانت أيضا للتغلب على لاتفيا بثنائية نظيفة في الجولة الثانية. واستغلت هولندا تعادل تركيا والنرويج في قمة الجولة في المجموعة وانفردت بالصدارة بفارق نقطتين أمام المنتخب الاسكندينافي وأربع نقاط أمام تركيا. ونجح كلاسن في افتتاح التسجيل بتسديدة «على الطاير» بيمناه من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها ديباي (19). في اسطنبول، واصلت تركيا نزيف النقاط وسقطت في فخ التعادل أمام ضيفتها النروج 1-1. وهو التعادل الثالث لتركيا في مبارياتها الخمس الأخيرة في التصفيات والتي حققت فيها فوزا واحدا فقط، كما هو التعادل الأول في أول مباراة بقيادة مدربها الجديد الالماني كونتس خليفة شينول غونيش المقال من منصبه في العاشر من الشهر الماضي بعد الخسارة القاسية أمام مضيفتها هولندا 1-6 في الجولة السادسة.

