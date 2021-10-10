كرواتيا وروسيا واصلا الشراكة

دوليه

حقق المنتخبان الكرواتي، وصيف بطل العالم، والروسي الأهم بفوز الأول الثمين على مضيفه القبرصي 3- صفر، والثاني على ضيفه السلوفاكي 1- صفر أول من امس في الجولة السابعة لمنافسات المجموعة الثامنة في التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وهو الفوز الثالث تواليا لكل منهما، فبقيا شريكين في الصدارة برصيد 16 نقطة مع افضلية فارق الاهداف لكرواتيا. في المباراة الاولى حققت كرواتيا فوزا كبيرا على قبرص المتواضعة 3- صفر في لارنكا. وانتظرت كرواتيا الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول لافتتاح التسجيل عبر جناح إنتر ميلان الإيطالي إيفان بيريشيتش الذي استغل تمريرة من لاعب وسط ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش داخل المنطقة فسددها بيمناه من زاوية صعبة داخل المرمى. وحصلت كرواتيا على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني أهدرها مودريتش (54)، قبل أن يطمئنها المدافع يوسكو غفارديول بتسجيله الهدف الثاني اواخر الشوط الثاني (85)، ثم أضاف ماركو ليفايا الثالث (90+2). وفي الثانية في موسكو، تدين روسيا بفوزها إلى النيران الصديقة عندما سجل مدافع ميلان الإيطالي ميلان شكرينيار بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (24). وهو الفوز الثالث تواليا لروسيا بعد خسارة امام مضيفتها سلوفاكيا 1-2 وتعادل مع كرواتيا سلبا. وثأرت روسيا لخسارتها امام سلوفاكيا في الجولة الثالثة. وفي مباراة ثالثة ضمن المجموعة ذاتها، حققت سلوفينيا فوزا كبيرا على مضيفتها مالطا بثلاثية نظيفة. وانتزعت سلوفينيا المركز الثالث من سلوفاكيا بعدما رفعت رصيدها الى 10 نقاط بفارق نقطة واحدة امام سلوفاكيا.

