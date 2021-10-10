لابورتا: كنا نأمل في بقاء ميسي مجاناً

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أقرّ رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا أول من أمس بأنه كان يأمل في أن يبقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كاتالونيا ويعرض فكرة أن يلعب مجانًا مع الفريق، قبل مغادرته إلى باريس سان جرمان الفرنسي. وانضم ميسي إلى نادي العاصمة الفرنسية في أغسطس الماضي بعدما قرّر برشلونة عدم تجديد عقده نظرًا لقوانين رابطة الدوري الإسباني الجديدة المتعلقة بسقف الرواتب. وقال لابورتا في حديث مع إذاعة «راك 1» إنه «أتى وقت كان واضحًا للطرفين أن الأمور باتت مستحيلة. كانت هناك خيبة أمل من الجانبين». وتابع «أملتُ في أن يبدّل ميسي رأيه ويقول إنه سيلعب مجانًا. لأحببتُ ذلك لو حصل. وأعتقد أن رابطة الدوري الإسباني كانت ستقبل بالأمر. لكن لا يمكننا أن نطلب من لاعب بمكانة ميسي القيام بذلك». وكرّر لابورتا أن الوضع المالي السيئ للنادي حال دون إمكانية المحافظة على ميسي بالشروط ذاتها. سجل برشلونة خسائر بلغت 481 مليون يورو (556 مليون دولار) الموسم الماضي، وبلغ إجمالي الدين 1.35 مليار يورو.