«الأزرق».. «مو معيّن خير»

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ما ظهر عليه المنتخب الاولمبي في بطولة غرب آسيا المقامة في السعودية يعكس حقيقة وضع الكرة الكويتية والحالة التي وصلت اليها. فلم يكن «الازرق» مقنعا وبما ان الآمال معقودة عليه ويحمل تطلعات الشارع الرياضي من خلال تحقيق النجاحات التي تعيد بريق الازرق المفقود منذ عقود من الزمن، لكن الصورة التي بدا عليها الازرق لا يمكن المراهنة عليها في ظل عدد كبير من اللاعبين الذين تظهر قدراتهم انها محدودة ولا ينفع معها اى علاج كروي. والاهم من ذلك تأكد حالة التخبط التي يعيشها اتحاد الكرة وافتقاده خطة العمل وتجهيز المنتخبات السنِّية، وهذا الامر اتضح منذ التعاقد مع نوعية المدربين، سواء للمنتخب الاول او المراحل السنية.

فـ«الازرق» الكبير كان بمنزلة حقل تجارب، ولا نريد ان نعيد عهد اللجنة المؤقتة باستعانتها بالصربي بوريس بونياك في «خليجي 23»، وانما فقط عندما بدأ الاتحاد بانتخابه برئاسة الشيخ احمد اليوسف حيث تعاقد مع الكرواتي روميو جوزاك ثم أعفي، وتسند المهام للوطني ثامر عناد بـ «خليجي 24»، وكالعادة يفشل الازرق في تحقيق اي انجاز ومن ثم يتم التعاقد مع مجموعة من المدربين الاسبان دفعة واحدة ويكلف احدهم، يدعى اندريس كاراسكو، بتدريب المنتخب وايضا هو الاخر يجرب نفسه مع الازرق في التصفيات المؤهلة للدور الحاسم لمونديال 2022، وتصفيات كأس اسيا، ثم يعود ثامر عناد هو الاخر و«يطبع» امام البحرين في تصفيات كأس العرب.

وبدلا من ان يبدأ الاتحاد على ضوء هذه النتائج والاخفاقات بالبحث عن حلول ولو كانت لامتصاص غضب الشارع الرياضي، جاء بالاسباني كارلوس غونزاليس ليكون الامر الناهي بتكليفه ليتولي تدريب الاول والاولمبي، والمضحك ان هذا المدرب استعان به نادي الكويت اثناء الموسم المنصرم، وكأن الاتحاد يري فيه انه قد استفاد خبرة كافية ومن ثم فضل ان يوظفها خلال اشرافه على الازرق، سواء الاول او الاولمبي، ولذلك طالما ان من بيده القرار مقتنع بهذه النوعية من المدربين مع غياب الخطط التي تنهض بالكرة الكويتية، فمن الطبيعي ان تكون نتائج الاولمبي كهذا ومن قبلها نتائج الازرق الكبير.

عموما، اخفاق الاولمبي لن يكون الاخير، بل هو حلقة من مسلسل الكرة الكويتية التي تحتاج اعادة غربلة في جميع النواحي سواء ادارية او فنية، فالامر لم يعد ينحصر في الدعم المادي وتوفير المنشآت، فهذه لن تكون عائقا امام من يريد ان يعمل وينتج، فهناك دول اقل بالامكانيات استطاعت ان تفرض نفسها على سبيل المثال المنتخب اليمني ونتائجه التي حققها، على الرغم من الظروف التي يعاني منها وكذلك المنتخب والعماني والنيبالي والسوري والعراقي وغيرهم في كثير من المناسبات يظهرون بالشكل اللائق، والكل يعلم الظروف المعيشية التي تواجه بعضهم، فهم لم يتعذروا بقلة «الفلوس» بل نجحوا في التغلب عليها.

وهذا الامر يدفعنا إلى ان نكون واقعيين مع انفسنا بأن غياب الرؤية والافكار المستقبلية السبب المباشر لهذه الفوضى التي سيطول امدها طالما ان «الازرق» ليس ضمن الاولويات من يمتلك القرار ويخطط سواء للرياضة بشكل عام او للكرة الكويتية.

