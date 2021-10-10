السعودية والأردن يواجهان العراق وسورية في نصف النهائي

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يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العراقي في الـ 08:00 مساء اليوم على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات الأولمبية، وتسبق هذا اللقاء مواجهة الأردن مع سورية في الـ 05:45 مساء ضمن الدور ذاته، على أن يتأهل الفائزان الى المباراة النهائية التي تقام بعد غد (الثلاثاء) على ستاد الأمير محمد بن فهد. وشهدت الجولة الأخيرة من المجموعات الثلاث تأهل المنتخبات الأربعة الى الدور نصف النهائي. ففي المجموعة الأولى، خطف المنتخب الأردني صدارة المجموعة بفوزه على اليمن بهدفي عبدالله الشعيبات (36 من ركلة جزاء) ومحمد أبورزق (87)، مقابل هدف عمر داحي (42)، وتعادل الأزرق الأولمبي مع عمان 1-1، سجل لعمان عبدالله البلوشي في الدقيقة الـ 52 وتعادل للكويت بندر السلامي (90+7). واحتل المنتخب الأردني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، في حين تقاسم المنتخبان العماني واليمني المركز الثاني بـ 4 نقاط لكل منهما، وتذيل الأزرق ترتيب المجموعة برصيد نقطتين. وفي المجموعة الثانية، تصدر العراق المجموعة بتعادله مع لبنان 2-2 ليرفع رصيده الى 7 نقاط، مقابل 6 لفلسطين التي هزمت الامارات بهدف نظيف، واحتلت الامارات المركز الثالث برصيد 3 نقاط ولبنان رابعا بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثالثة، تصدرت السعودية الترتيب بعد أن رفعت رصيدها الى 6 نقاط بفوزها على البحرين بثلاثية نظيفة سجلها حمد الضيفان (48)، وعبدالله رديف (54)، ومحمد المران (73)، كما تأهل المنتخب السوري كأفضل منتخب يحتل المركز الثاني بعدما حل بوصافة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد شطب نتائج المنتخبات التي احتلت المركز الثاني مع المنتخب الذي احتل المركز الأخير في مجموعاتها من مبدأ توفير العدالة، على اعتبار وجود 4 منتخبات في كل من المجموعتين الأولى والثانية و3 منتخبات في المجموعة الثالثة.

