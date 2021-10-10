عقلة للمتربِّصين: لن تنالوا من الكويت بافتراءاتكم

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نفى نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت عادل عقلة علم ادارة النادي بمشاركة لاعبين يحملون الجنسية الاسرائيلية في نادي النصر الاماراتي الذي واجهه «الأبيض» وديا أول من أمس وانتهت المباراة بفوز الفريق الاماراتي 3-2.

وقال عقلة رئيس وفد الفريق المعسكر في دبي: «أنفي جملة وتفصيلا ما ذكره بعض المتربصين والمتصيدين ان نادي الكويت خاض مباراة ضد فريق خليجي يلعب فيه اسرائيليون بعلمه».

وأضاف: «حقيقة الامر اننا خضنا مباراة ودية لا يتم فيها تقديم الهويات الرسمية، مع فريق خليجي شقيق في دولة شقيقة وهو نادي النصر الاماراتي، وبعد المباراة علمنا ان اثنين من محترفيهم لاعبين فلسطينيان عربيان مسلمان من عرب 48، وقد سجد أحدهما شكراً لله بعد تسجيله هدفاً، ولا نعلم ان كانا يحملان هويات أخرى».

وختم: «أقول للمتربصين ان كانت لديكم عقدة من رجالات نادي الكويت وثوابتهم الوطنية والعروبية عبر تاريخ النادي الطويل، والذين قاموا بأفعال لم ولن تستطيعوا ان تقوموا بجزء صغير منها فهذا شأنكم، أما نادي الكويت الرياضي فهو تاريخ شامخ وثابت لن تنالوا منه بأكاذيبكم وافتراءاتكم».

