انطلاقة مميزة لموسم «الترايثلون»

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انطلقت أول من أمس بطولة الكويت للبراعم والناشئين للترايثلون، بالتعاون مع اللجنة الاولمبية الكويتية في بداية الموسم الرياضي الجديد 2021-2022 لاتحاد الترايثلون.

وشارك في سباق «الاكواثلون» أكثر من 100 لاعب ولاعبة للفئات العمرية من 6-16 عاما، والتي تنافست في السباحة والجري.

وحضر افتتاح الموسم الرياضي الجديد لاتحاد الترايثلون الشيخ فهد الناصر رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية، وراشد الكندري رئيس الاتحاد والأمين المالي لاتحاد غرب آسيا وبقية أعضاء مجلس الادارة، وحصل الفائزون الثلاثة الاوائل لفئة الذكور والفائزات الثلاث الأوليات من الاناث على ميداليات المراكز الاولى وجوائز عينية ومادية.

وتستكمل منافسات البطولة الجمعة المقبل، عبر اقامة سباق «الدواثلون» وهو عبارة عن جري ثم دراجات هوائية ثم جري، على ان يكون الختام يوم الجمعة 22 الجاري باقامة سباق الترايثلون.

من جانبه، أشاد الشيخ فهد الناصر رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية بالتنظيم والحضور الكبير للمشاركين في البطولة.

وقال ان اللجنة الاولمبية لن تدخر جهدا في دعم الاتحادات والاندية الكويتية، وتذليل جميع العقبات التي تواجهها، من اجل نجاح بطولاتها المحلية الأمر الذي سينعكس ايجابا على مشاركاتها الخارجية.

بدوره، تقدم رئيس اتحاد الترايثلون راشد الكندري بالشكر الجزيل لرئيس اللجنة الاولمبية الكويتية على حضوره افتتاح موسم الاتحاد وتشجيعه ودعمه لأبنائه اللاعبين واللاعبات. وبين الكندري ان الاتحاد سيعمل على تطوير اللعبة واستقطاب أكبر عدد من المحبين لها، مشيدا في الوقت ذاته بجهود اللجان العاملة في البطولة.

يذكر ان الاتحاد سيمنح ميدالية «ثلاثية» وهي ميدالية استثنائية تعطى للمشارك الذي يجتاز السباقات الثلاثة.

