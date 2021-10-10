«الناشئين» يواصل خطة إعداده

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قال مدير أزرق الناشئين محمد الحريص إن المنتخب سيواصل خطة الاعداد التي وضعها الجهاز الفني قبل المغادرة الى معسكر دبي على الرغم من تأجيل بطولة غرب آسيا في جدة من يوم 14 أكتوبر الحالي الى ديسمبر المقبل. وأوضح الحريص أن أزرق الناشئين خاض مباراتين وديتين أمام المنتخب الاماراتي استفاد منهما بشكل كبير من الناحيتين الفنية والبدنية بغض النظر عن النتيجة، مشيرا الى أن المدرب محمد الفيلكاوي يحتاج الى وقت لكي يقف على مستوى اللاعبين ويطبق أفكاره بالشكل المطلوب لذلك قررنا خوض مباراة ودية ثالثة امام نادي النصر الاماراتي الاثنين المقبل وبعدها مباشرة بيوم سيعود الوفد الى الكويت.