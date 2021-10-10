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الكويت في «إكسبو».. عرض تفاعلي ينال إعجاب «أصعب الزوار»


دبي- «كونا»: اثار جناح الكويت في «اكسبو دبي 2020» اعجاب الأطفال وهم عادة اكثر زوار المعرض صعوبة في نيل رضاهم، ورسم على وجوههم ابتسامة انعكست على وجوه ذويهم والحضور لما يحتويه الجناح من انشطة وفعاليات. واستمتع الاطفال خصوصا بطريقة العرض المشوقة والتفاعلية في جناح الكويت وبالاضاءات والموسيقى والحيوانات المحنطة التي تمثل الحياة البرية والتي اختتمت بنشاط علمي من تنظيم مركز عبدالله السالم الثقافي.
وشهد جناح الكويت توافد عدد كبير من زوار «إكسبو دبي 2020» من مختلف دول العالم والذين استمتعوا بطريقة العرض الشائقة عن الكويت وتاريخها وفنونها ومشاريعها ودورها الإنساني والاجتماعي والثقافي. واطلع الزوار على جهود الكويت في تحقيق الاستدامة والتنمية ضمن شعار الجناح الكويتي «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة».


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