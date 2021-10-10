تجربة خطأ نرجو ألا تتكرر

الاخيرة

مما تسرَّب عن الحوار الوطني بأن هناك مطالب نيابية في التوسع بتوزير النواب، وهي تجربة أراد بها الآباء المؤسسون أمراً ما، وأثبتت التجربة المعيشية - في الأغلب- أنها انتهت بعكس المراد منها تماماً، وهو أمر ما عادت راية الإصلاح وعجوزات الميزانية العامة للدولة تحتمله!

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فتجربة توزير النواب عبر 60 عاماً انتهت - في بعض الأحيان- باستباحة الوزارات وتفشِّي الفساد المالي والإداري فيها ومضاعفة أرقام الميزانية بدلاً من ترشيدها، بل وأخلت ضمن الممارسة الخطأ بمبادئ المنافسة الشريفة بين النواب، فقيام النائب الوزير بالتوظيف والترقية غير العادلة لناخبيه لم يضر فقط بالمبادئ الدستورية التي تنص على العدالة والمساواة، بل أضرت -كذلك- بمبادئ المنافسة العادلة بين النائب الوزير ومنافسيه بالدائرة لكون بعضهم يستخدمون المال العام لمصلحتهم الشخصية عبر التوظيف والترقيات الجائرة لناخبيهم. هذا عدا الإثراء الفاحش لدى بعض من تقلدوا الوزارات من النواب واستخدامهم تلك الأموال لخدمة حملات إعادة انتخابهم.

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ولا شك في أن تحويل النواب إلى وزراء لا تنتج عنه قيمة مضافة للعمل تحت قبة البرلمان، بينما يمكن عبر التوزير الصحيح للكفاءات المتميزة في المجتمع الكويتي بشقيه العام والخاص بأن نسد الثغرات ويكون لدينا عدد مضاف ونوع متميز من العاملين تحت قبة البرلمان، لذا نرجو لأجل الكويت الاكتفاء بالحد الأدنى من النواب الوزراء كي لا يتفاقم عجز الميزانية العامة ويطير الإصلاح من الشباك، وأن نزيد من عدد النساء الوزيرات من أسرة آل الصباح وخارجها..

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بعد التجربة الُمرة نرجو أن يشتمل أول تعديل للدستور على عدم وجود توزير للنواب، وحتى ذلك الحين يفضل أن يكتفى بإعطاء النائب إما وزارة لمجلس الأمة أو وزارة دولة بعيداً عن الوزارات الخدماتية التي دمرتها المزايدات والتوظيفات العشوائية ثم الشكوى، لاحقاً، من تفاقم عجز الميزانية العامة وقلة الإنتاجية والشحم الزائد والبطالة المقنعة واستباحة الأموال العامة.. إلخ.

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آخر محطة:

ما إن شكل سمو الرئيس الحكومةَ حتى تقدم بطلب من الوزارات المعنية بإعداد ميزانية تقشُّفية تعكس إشكالات انخفاض سعر النفط و«كورونا» وتفاقم العجز بالميزانية، تقدمت الوزارات بميزانية عامة يفوق مجموعها 30 مليار دينار، فلما أصر الرئيس على وجوب خفضها حتى انخفضت سريعاً إلى 20 مليار دينار ومازالت مرتفعة جداً من دون أن تحمرّ وجنة مسؤول واحد أو أن يُحاسَب أحد!