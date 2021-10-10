الحجي.. الأمين المخلص

الاخيرة

انتقل الى رحمة الله تعالى يوم الجمعة الماضي الأخ والصديق العزيز فيصل الحجي بعد رحلة عطاء وعمل امتدت لسنوات طويلة قدم خلالها للكويت ولأهلها -من خلال المناصب العديدة التي تقلدها وتولى مسؤوليتها- الكثير من العمل الوطني والسياسي والاجتماعي والانساني.

ولا شك في أن البلاد فقدت -برحيل الأخ «ابوهيثم» بعد مسيرة طويلة في العمل الدبلوماسي والحكومي والوزاري من خلال منصبه وكيلاً لوزارة الاعلام ثم وزيرها وسفيراً ومستشاراً في ديوان رئيس مجلس الوزراء- أحد أبناء الكويت المخلصين الذين خدموا البلاد وعملوا بجد واجتهاد من أجل رفعتها وازدهارها، فقد كان -رحمه الله- من الشخصيات الوطنية التي تعطي من نفسها باخلاص.



وعلى المستوى الاجتماعي فقد كان المرحوم «أبوهيثم» دمث الأخلاق ويتمتع بالأمانة والاخلاص ولا يترك مناسبة اجتماعية الا ويشارك فيها سواء في التهاني أو العزاء كذلك كان من الذين يتواصلون مع أصدقائهم ويطمئنون عليهم باستمرار.

وبرحيل الأخ فيصل الحجي فقدتُ -على المستوى الشخصي أو حتى الكثيرون من أصدقائه- أحد الرجال الأوفياء الذين كانوا على اتصال دائم معهم سواء أثناء وجوده في البلاد أو عندما يكون خارجها، حيث كان مثالاً للأخلاق الراقية والصدق.

وفي النهاية لا يسعني الا القول: «رحمك الله يا أباهيثم وتغمدك بواسع رحمته، وأسأله -سبحانه- أن يلهم أهلك ومحبيك الصبر والسلوان».