«حكومة وفاق».. خروج 8 وزراء

الأولى

في الوقت الذي تتواصل فيه مشاورات وجلسات واجتماعات الحوار الوطني، كشفت مصادر لـالنهار ان قضايا بسط سلطة القضاء على قرارات سحب الجناسي ومخاصمة القضاء وتعديل قانوني المسيء والاعلام الالكتروني وُضعت على طاولة المناقشة بعد حسم قضية العفو.

ونفت المصادر ان يكون هناك طلب حكومي أو نيابي بتشكيل حكومة ذات اغلبية نيابية بتوزير 10 نواب، مؤكدة ان ذلك عار من الصحة، مرجحة ان يدخل الوزارة الجديدة في حال استقالة الحكومة الحالية 3 نواب؛ اثنان منهم من كتلة الـ31 وآخر من الـ17.



وأشارت إلى انه إذا سارت الأمور توافقية بين الجانبين الحكومي والنيابي فإن ذلك قد يحدث تغييرا شاملا في التشكيل الحكومي قد يطول 8 حقائب وزارية. وتوقعت أن يكون التقرير النهائي - مرفقا به التوصيات- جاهزا يوم السبت المقبل.

من جانب آخر، صدر مرسومان يقضي الأول منهما بأن يعهد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بالاضافة إلى عمله القيام بأعمال وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر اثناء غيابه ولحين عودته أو عودة وزير الصحة.

ويقضي المرسوم الثاني بأن يعهد إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، بالاضافة إلى عمله، القيام بأعمال وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح لحين عودته أو عودة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.