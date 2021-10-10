وزير الداخلية: ملاحقة مخالفي الإقامة

الأولى

وجَّه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي إلى بحث مشكلة اكتظاظ عنابر الإبعاد التي لا تزيد طاقتها على استيعاب 1400 نزيل، في وقت يقطنها حاليا اكثر من ذلك بكثير بسبب زيادة عدد المضبوطين من المبعدين.

ودعا الوزيرالى ضرورة تكثيف الحملات الأمنية وملاحقة مخالفي قانون الاقامة للقضاء على الظواهر السلبية والحد من المخالفات المتعلقة باجراءات الاقامة.

وأمر العلي خلال جولة على نظارة التوقيف باجراء دراسة عاجلة عن هذه الحالات وايجاد الحلول لها، مشددا على ضرورة الحد من المخالفات المتعلقة باجراءات الاقامة.

ولفت إلى اهمية توحيد الجهود واستثمار التطور التكنولوجي والربط الآلي بين قطاعات الوزارة في ملاحقة المخالفين.



واستمع وزير الداخلية في نظارة التوقيف إلى اهم الشكاوى والملاحظات، آمرا بتذليلها ومعالجتها بالشكل المناسب.

واطلع العلي على القدرة الاستيعابية لسجن الابعاد الذي يستوعب 1400 نزيل وبسبب الحملات الأمنية الأخيرة، اكتظت العنابر وازداد عدد المضبوطين من المبعدين وبُحثت المقترحات وآليات التغلب على هذه السلبيات.

وبحث وزير الداخلية آلية معالجة وتسهيل اجراءات ابعاد المخالفين الذين لا يحملون جوازات سفر، مبينا ان هذا الامر يعد من اكبر المشاكل التي تواجه الوزارة حيث يتوجب على الكفلاء الذين قاموا بالابلاغ عن تغيب أو هروب عمالتهم تسليم جوازات سفرهم إلى ادارة الابعاد ليتم تسهيل عملية إعادتهم إلى بلادهم.