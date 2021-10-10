العجز يتلاشى تدريجياً.. 8 دولارات وتتعادل الإيرادات والمصروفات

الأولى

يتلاشى العجز تدريجياً، مع قفزات النفط المتتالية، وسط حالة تفاؤل من انهاء السنوات العجاف، والتعلم من دروس سقطات الخام بتنويع مصادر الدخل ومواصلة الاصلاحات. وقالت مصادر مطلعة لـالنهار، إن مواصلة الاصلاحات ضرورية رغم ارتفاعات الخام، مع أهمية المضي قدماً في تدعيم الاحتياطي العام عبر قوانين مثل الدين العام. (طالع ص 06) وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 86. 3 دولارات، ليبلغ 42. 82 دولاراً للبرميل، مقابل 56. 78 دولارا، ليتبقى فقط 8 دولارات تفصل عن سعر التعادل بالموازنة الحالية والتي تتطلب سعر برميل 90 دولاراً لتتساوى الايرادات والمصروفات.

فيما ارتفعت أسعار النفط عالمياً بنحو 4% في أسبوع، إذ دفعت أزمة عالمية في الطاقة أسعار الخام الأميركي لتسجل أعلى مستوى في نحو 7 سنوات بينما تواجه الدول المستهلكة الكبرى للطاقة مشكلات في الوفاء بالطلب.

وعلى الرغم من تنامي الطلب العالمي على الطاقة مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من الجائحة، قالت أوبك وحلفاؤها إنهم سيستمرون على مسار يقلل تدريجيا من خفض الإنتاج.