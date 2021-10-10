فتح التسجيل لتلقي الجرعة الثالثة

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند، عن فتح باب التسجيل لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح «كوفيد-19» للفئات العمرية الاكثر من 18 سنة.

وأوضح أن مواعيد تقديم هذه الجرعة ستكون بحسب أولوية الفئات ووفق الكميات المتاحة من اللقاحات، على أن يكون قد مضى اكثر من ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح ذاته، مؤكدا حرص الوزارة على توفير أفضل سبل الحماية ضد «كوفيد-19» وضمان عودة آمنة مستقرة للحياة الطبيعية.

يذكر أن وزارة الصحة دشنت حملة تقديم هذه الجرعة المنشطة من لقاح «كوفيد-19» (الجرعة الثالثة) بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، شرط مضي مدة 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية لـ 3 فئات شملت من تزيد أعمارهم على 60 عاما، ومن الفئات الأكثر عرضة للإصابة «العاملين في المجال الصحي»، وفئة ذوي أمراض نقص المناعة.