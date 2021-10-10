فيصل الحجي.. في ذمة الله

الأولى

فقدت الكويت أحد أبنائها المخلصين المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء السفير الوزير الأسبق فيصل الحجي بوخضور، الذي وافته المنية الجمعة الماضي عن عمر ناهز 74 عاما بعد رحلة عطاء طويلة في العمل الدبلوماسي والسياسي. وُلد الفقيد الراحل عام 1946 وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس في مصر عام 1968 والتحق في أكتوبر من العام نفسه بالعمل لدى وزارة الخارجية وتدرج فيها حتى تم تعيينه سفيرا للكويت لدى البحرين بين عامي 1988 و1992.

وتقلّد الراحل مناصب قيادية عدة؛ إذ عُيِّن عام 1993 وكيلا لوزارة الإعلام حتى عام 1999 وفي يوليو عام 2003 عُيِّن وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، ثم وزيرا للاعلام بالوكالة بين 4 ناير و 30 مارس 2005.

وفي مارس 2007، عُيّن الراحل نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء واستمر في هذا المنصب حتى يونيو عام 2009، كما كان يشغل قبل وفاته -رحمه الله- منصب مستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

«النهار» التي آلمها الخبر تتقدم لذوي الفقيد بالعزاء، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.