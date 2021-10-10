«المجلس الوطني»: سنعلن نتائج «اختفاء الآثار» بكل شفافية

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أكد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حرصه على حماية وحفظ الآثار والمقتنيات الكويتية لكونها تراثا وطنيا وتاريخا انسانيا لا يقدر بثمن، ويمثل حضارة الكويت عبر التاريخ، وذلك في رد له على ما تناقل عن اختفاء مجموعة من القطع الأثرية في متحف الكويت الوطني.

وقال الناطق الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري: سبق ان جرى تداول اخبار مماثلة وقام المجلس مباشرة على إثرها وبتوجيهات مباشرة من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون عبدالرحمن المطيري بتشكيل لجنة تحقيق في يونيو الماضي، هدفها تقصي الحقائق والتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة لحماية الآثار.

واضاف: وقد تفرعت منها لجان عدة لجرد وفحص تلك المقتنيات ومازالت هذه اللجان قائمة، وفي حال انتهاء عملها ستعلن نتائجه بكل شفافية. وأضاف ان وزير الاعلام اكد حرصه الكامل على حماية الآثار الوطنية وصونها لتظل تراثًا وطنيًا تفتخر به الأجيال، كما اكد اهتمامه باتخاذ كل الاجراءات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق ذلك.