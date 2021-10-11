أحمد حيدر: تطوير كرة القدم مرتبط بالناشئين

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أكد مدرب اليرموك الحالي أحمد حيدر أن تطوير الرياضة وكرة القدم بشكل خاص يعتمد في المقام الأول على الاهتمام بالناشئين لأنهم الأساس الذي تبني عليه مستقبل اللعبة، وقال إن «الهرم مقلوب في الوقت الحالي وجميع الأندية والاتحادات تضع كل تركيزها على الفريق الأول».

وطالب حيدر الذي يشغل منصب مدير التعليم في الاتحاد الكويتي، المسؤولين عن المحلية بالاهتمام بقطاع الناشئين في الأندية والعمل على تأسيس سليم للاعب من أجل تطور كرة القدم والرياضة بشكل عام.

وانتقد حيدر وهو عضو في اللجنة التعليمية بالاتحاد الآسيوي أسلوب تعامل الأندية مع المدربين المحليين في الفئات السنية، وقال: «بعض الأندية تستخسر أن تدفع مبلغ معين للمدرب المحلي المشرف على الفئات السنية، لكنها تدفع أضعاف ذلك للمدرب الأجنبي وتوفر له سيارة وسكن وحتى وإن كان ليس على المستوى المطلوب». وأضاف: «المشكلة أن النادي يطلب من المدرب تحقيق نتائج وإنجازات على مستوى المراحل السنية، وهذا أمر خطأ لأن وظيفة المدرب هي تأسيس اللاعب الناشئ، وتعليمه الجانب التكتيكي وكيفية توظيف مهارات الهجومية أو الدفاعية في هذا الجانب».

وأكد أن الفئات السنية في الأندية حالياً تعتبر «بيئة طاردة» للمدرب الجيد، لأن مسؤولي هذه الأندية يكون همهم الأول هو تحقيق الإنجازات، دون النظر إلى تأسيس لاعب، مطالباً بتغيير تلك النظرة من أجل تطور كرة القدم.



وقال حيدر الذي أشرف على تدريب الفئات السنية في نادي خيطان إن تجربته مع النادي استمرت تقريباً 15 عاماً، وأنه ساهم في بروز لاعبين مميزين مثل: وليد علي ونواف الخالدي ومحمد يوسف وحامد الشيباني وغيرهم، وأضاف: «عملت بعدها موسماً مع نادي الكويت، ثم تعاقد معي اتحاد كرة القدم خلال الفترة من 2001 إلى 2016»، مؤكداً أن قطاع الناشئين «مظلوم إعلامياً» لأن الاهتمام والتغطية الاعلامية تكون منصبة على الفريق الأول.

وكذلك تحدث عن عدد كبير من اللاعبين الذين أشرف على تدريبهم في المراحل السنية مثل فهد الهاجري وفهد حمود وحمد الحربي وشبيب الخالدي وفهد المجمد وسلطان العنزي وغيرهم.

وعاد حيدر بالذاكرة إلى العام 1979 الذي شهد نهاية مسيرته «القصيرة» كلاعب في صفوف نادي كاظمة، وقال بإنه فضل إكمال دراسته على الاستمرار في الملاعب، بعد حصوله على بعثة إلى الولايات المتحدة.



وقال: «في نهاية السبعينات وبعد قرار منع اللاعبين المحترفين في الدوري ومغادرة النجمين طه بصري وحسن شحاتة، قام مدرب البرتقالي آنذاك الإنكليزي بيتر بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب كنت أنا من ضمنهم بالإضافة إلى النجم يوسف سويد وحمود فليطح». وتابع: «كان الفريق يضم النجوم فوزي إبراهيم وعبدالله معيوف وسند سيحان بالإضافة إلى الكابتن حسين محمد»، مشيراً إلى أن كاظمة حقق نتائج جيدة وجاء في المركز الثالث في مسابقة الدوري، فيما خسر نهائي كأس الأمير أمام القادسية.

وتحدث عن موقف طريف حدث مع الفريق في احدى المباريات الودية قبل انطلاق الموسم، وقال: «في تلك المباراة غاب قائد الفريق حسين محمد، فقال لنا فوزي إبراهيم، سنقف على خط منتصف الملعب وننطلق ومن يصل أولاً يصبح هو القائد».

وعن «تسريحته الشهيرة» في تلك الأيام، قال حيدر: «كانت تسريحة (الجاكسن) موضة في تلك الأيام، وكنت أنا وجبار عبدالقدوس وبدر بوعباس مشهورون بتلك التسريحة» لافتاً إلى أن معظم الشباب كانوا يفضلون تلك التسريحة.



السيرة الذاتية



? الاسم: أحمد حيدر مراد

? تاريخ الميلاد: 16 ديسمبر 1958

? الحالة الاجتماعية: متزوج

? تخرج في عام 1984 من الولايات المتحدة الأميركية درجة البكالوريوس في التربية البدنية والسلوك

? عمل مفتشاً في وزارة التربية والتعليم للشؤون البدنية لأكثر من 30 عاماً (1984-2016)



الخبرات والإنجازات

? عمل مدربا ومساعد مدرب بنادي خيطان من 1985-1998.

? قاد فريق تحت 17 عاما في خيطان إلى المركز الثاني في الدوري (1987)

? عمل مدرباً مساعداً لخيطان وأحرز معه المركز الثالث في كأس ولي العهد (1997)

? مساعد مدرب للفريق الأول في خيطان (1998)

? مدرب فريق تحت 17 في نادي الكويت (2001-2002)

? مدرب مساعد لمنتخب الكويت تحت 17 سنة (من 2003 حتى 2008).

? مدرب مساعد لمنتخب الكويت تحت 17 سنة، اليابان (2003-2004)

? مدرب مساعد لمنتخب تحت 23 سنة (2007-2008)

? مساعد مدرب منتخب الكويت الأولمبي تحت 23 سنة (2008-2009)

? مدرب مساعد لمنتخب الكويت تحت 19 سنة (2008-2009)

? مدرب منتخب الكويت تحت 19 سنة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا في أربيل (2009-2010)

? مدرب منتخب الكويت تحت 19 سنة خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا (2011-2012)

? نائب رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم (2017 - 2018).

? رئيس قسم تعليم المدربين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم (2020).

? مدرباً لنادي اليرموك وقاده إلى الدوري الممتاز (2020-2021).

? لا يزال يعمل في الاتحاد الكويتي لكرة القدم ونادي اليرموك (2021-2022).

