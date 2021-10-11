وزير الإعلام تفقَّد خطط تطوير مجلة العربي

ديوان Diwan

تفقَّد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري مقر مجلة العربي للاطلاع على مستجدات إقامة المعرض الدائم للمجلة ومتابعة تطورات البنية التحتية والمنظومة المتبعة في إثراء وتطوير تناول المجلة للقضايا الثقافية التي تهم المواطن العربي بقيادة القائمين عليها.

وقال الناطق الرسمي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري إن «العربي» منارة ثقافية تزخر بالمثقفين والكتَّاب والأدباء الذين يثرون مجتمعنا العربي من خلال كل ما هو مفيد ويشكل إضافة نوعية للأدب العربي. وبين الانصاري ان وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري يسعى من خلال اهتمامه المستمر للوقوف على آخر مستجدات الانطلاقة الجديدة المرتقبة لمجلة العربي المواكبة للتحول الرقمي العالمي لكسب مزيد من القراء والمهتمين، وإعادة إنشاء موقعها الإلكتروني ليكون حلقة وصل تقنية لجمهورها ومحبيه».

وأضاف الأنصاري: «اطلع الوزير المطيري على عرض مرئي حول المعرض الدائم لمجلة العربي الذي سيطلق للجمهور بعد الانتهاء من تجهيزه، والذي يتكون من اقسام عدة تتضمن تاريخ المجلة ومقتنياتها المختلفة لتكون في متناول الزائرين وليكون مقر المجلة مكاناً جاذباً للجمهور، واطلع الوزير من خلال جولة تفقدية على طبيعة عمل اقسامها المختلفة ومستجدات تطوير المجلة ومن ذلك بنيتها التحتية المتمثلة في الطباعة والنشر والتوزيع، وتوفير مساحات لتخزين أرشيف المجلة منذ بدأ إصدارها أواخر عام 1958، ورسم خطط لتوزيعها في دول أوروبية لتوسع رقعة انتشارها، إضافة إلى دراسة شتى جوانب التطوير اللازمة في المقبل من الزمن بما يتيح إشراك جهات جديدة تسهم في رسم شراكة تنهض بالمجلة بنسختيها الورقية والرقمية إضافة لقناتها التلفزيونية».

وأضاف د. الأنصاري إن «زيارة الوزير واهتمامه المستمر بالمجلة يعكسان نظرته وتقديره الكبير لمكانتها الريادية التي كان لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه- الدور الرئيس في إنجازها وإصدارها، ورغبته في تذليل الكثير من العقبات من أجل النهوض بها وتطويرها، لتستعيد دورها في المشهد الثقافي العربي، خاصة مع قرب افتتاح المعرض الدائم للمجلة والذي يعكس تاريخها بمقتنياتها النادرة وإصداراتها المصاحبة».

حضر الجولة الأمين العام لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري، والأمينة العامة لقطاع الآثار والمتاحف والشؤون الهندسية د. تهاني العدواني، ورئيس تحرير مجلة العربي إبراهيم المليفي، والأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية بالتكليف محمد العجمي وعدد من العاملين في المجلة.

