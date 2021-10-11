ناصر سالمين: «عندما كنت أسيراً».. شاهد عيان على أبشع خيانة

ديوان Diwan

برعاية وحضور الشيخة بيبي يوسف السعود الصباح تم الاعلان عن اطلاق الاصدار الثاني من كتاب «عندما كنت اسيراً» لمؤلفه العقيد ركن متقاعد ناصر سلطان سالمين وذلك في ديوان الشيخ عبدالعزيز الصباح واخوانه في السالمية وسط حضور العديد من الجهات الاعلامية والصحافية وكان ضمن الحضور العديد من الشخصيات العسكرية التي زاملت الكاتب خلال مرحلة الاسر وايضا رفاق السلاح الذين عاصروا الغزو العراقي الغاشم على الكويت.

في البداية ثمنت الشيخة بيبي الصباح جهود المؤلف ناصر سالمين على مساعيه لانجاز الكتاب الذي يوثق تاريخ مهم من تاريخ الكويت الحديث وخاصة دور الشهداء والاسرى بالغ الاهمية والذي كان خطا موازيا لجهود الدول العربية والحلفاء لتحرير الكويت من الغزو العراقي وما خلفه ذلك العدوان من جرح غائر لاتزال ذكراه تتجدد كل يوم مع ذكرى الغزو في 2/8.

واضافت ايضا : ومن ضمن الاحلام التي اسعى الى تأسيسها بعد التكفل بطباعة كتاب «عندما كنت اسيرا» لايماني المطلق بما يحتويه وثقتي بالكاتب في التوثيق وذكر اسماء من بذلوا أنفسهم من اجل الكويت.. ان اعمل على فيلم توثيقي على تلك الجهود وان اسعى الى تحقيق هذا الامر عندما تتوافر كل العناصر المطلوبة وانا اتكفل به ماديا وانا اصر على ذلك لانه اقل شيء نقدمه عرفاناً ورداً للجميل لمن بذلوا واستشهدوا وأُسروا وقاوموا الغزو وانا على استعداد لان اتكفل بطباعة وانجاز تلك النوعية من الكتب التي تخلد البطولات التي يقوم بها ابناء الكويت.

اما المؤلف العقيد ركن متقاعد ناصر سالمين فقال: وددت في كتاب (عندما كنت أسيراً) أن أجيب عن الكثير من التساؤلات التي وردتني من السادة القراء والمتابعين الذين لم يعاصروا فترة الغزو العراقي البائد على دولة الكويت، فاستعنت ببعض زملاء السلاح والأسر وبعض المواطنين الذين لا تربطني بهم أية معرفة سابقة إلا من خلال برامج التواصل الاجتماعي، فكان لهم دور كبير في إثراء هذا الجزء، وكذلك الأخوة الصامدون في الكويت الذين عايشوا تلك الفترة وسطروا أروع الأمثلة في الصبر على الشدائد، وكانوا خير نموذج في التحدي وحب الوطن رغم ما تعرضوا له من ترهيب وترغيب وتعذيب، وكانت ايضاً رسالة صريحة منا بأننا مجرد شخوص فانية مقابل عز وبقاء الكويت، وإن تمت تصفيتنا فإن هناك الآلاف من الكويتيين على استعداد أن يحذوا حذونا ويقفوا موقفاً واحداً في وجه الغزاة المعتدين.

واضاف ايضا : سنتطرق في هذا الجزء الى الأبطال الحقيقيين والذين ما زالوا أحياء وهم شهود عيان للكثير من أحداث وقصص الأسر والمقاومة وما صاحبها من أعمال وحشية وانتهاكات لحقوق الإنسان يندى لها الجبين و في الجزء الثاني، استذكر يوميات الغزو بما تحمله عن حلاوة ومرارة، وسنعرف من خلال هؤلاء الأبطال بعض الصولات التي لا تعد ولا تحصى لرجال سطروا أروع الأمثلة في التضحية وهذا الكتاب الوطني هو شاهد عيان على ابشع خيانة حدثت في تاريخ الامم.

واضاف ايضا: الكتاب يحتوي على 8 فصول ومنها الفصل الاول مشاهدات من بلادي والفصل الثاني مما فاتني والفصل الثالث قصص بطولية والفصل الرابع رجال ظلمهم التاريخ ولم يتم ذكر بطولاتهم والفصل الخامس شهداء ومفقودي بيت النزهة والفصل السادس شهيد وأسرى محررون وصامدون من رجالات الاسرة الحاكمة والفصل السابع اسماء الاسرى الضباط المطلق سراحهم الذين توفاهم الله والفصل الثامن اسماء الاسرى الضباط المحررين واتمنى ان يحوز هذا الجزء الثاني على اعجاب القراء والمهتمين واشكر جميع من تعاون معي لانجاز الكتاب وخاصة الشيخة بيبي اليوسف لمساهمتها المادية والمعنوية. وبعد ذلك اهدى المؤلف ناصر سالمين اول نسخه من اصداره الى حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والنسخه الثانية الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح والنسخه الثالثة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح ومن بعدها اهدى الاصدار الى الحضور المشارك وفي مقدمتهم الشيخة بيبي الصباح.

