وجيه الجهراء محمد حمد السعيد العيَّار «سيرة حياة»

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صدر حديثاً عن دار الآثار للأعمال التاريخية كتاب بعنوان (وجيه الجهراء محمد حمد السعيد العّيار - «سيرة حياة») حامل صك إمارة الجهراء، المرسل له من قبل الشيخ أحمد الجابر الصباح قبل استحداث نظام المختارية في الكويت، وأحد أبرز مقاتلي الجهراء في معركة الجهراء التي صدت هجوم عدوان الاخوان على أهل الكويت عام 1920، وأحد خيرة شباب الكويت، الذين حملوا سلاح الدفاع عن وطنهم، حين قام حاكم العراق السابق عبد الكريم قاسم بمحاصرة الكويت، وغير ذلك مما يشهد له رحمه الله قول للرأي السديد، و مواقف وطنية بطولية تجمع ولا تفرق، وما كان يتصف به من محاسن أفعال، وطيب شمائل وخصائل كرم و وفاء و بر وإحسان وقضاء لحوائج الناس، وجلالة قدر و وجاهة اجتماعية وعلاقات صداقة وأخوة ومحبة مع حكام الكويت الذين كانوا يعرفون له قدره ومنزلته ومنهم الشيخ عبدالله السالم، والشيخ دعيج السلمان الصباح، والشيخ عبدالله المبارك، رحمهم الله، وغيرهم الكثير من وجهاء وكبار العوائل والشخصيات من أهل الكويت الكرام.

وخير من استرسل في القول عنه في تقريظة الكتاب نجله ناصر محمد العيار الوكيل المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة السابق ( أن كتاب الوالد «وجيه الجهراء» لطيفٌ في حجمه، نفيسٌ في بابه، الذي جمع فيه أخونا الباحث في تاريخ الشخصيات والأسر والقبائل عبد العزيز سعود العويد جانباً يسيراً مما بقي محفوظاً في بعض الكتب والذاكرة عن مسيرة السيد الوالد محمد حمد السعيد العيار طيب الله ثراه، وقد ساهمت في عرض ما يحضرني مما يصلح للذكر في مسيرته، لعلها تكون براً وصلةً له، وتوثيقاً لمسيرة أحد رجالات الكويت ممن لم ينصفهم التاريخ حق الإنصاف).

داعياً جهات الاختصاص في الدولة الى القيام بمثل هذه الأعمال التوثيقية التاريخية المهمة لرجال الكويت ولا سيما ممن حوت مسيرتهم جوانب تاريخية مهمة يستفيد منها أجيال الحاضر والمستقبل.



كما تضمن الكتاب لقب ونسب وجذور آل السعيد العّيار وهجرة جدهم الأكبر عبدالله عثمان الحُر من مدينة أشيقر في نجد في المملكة العربية السعودية الشقيقة عام 1852 واستقراره بمنطقة القبلة ومن ثم انتقاله للاستقرار في منطقة الجهراء الى أن توفاه الله جل وعلا، كما تناول الكتاب تقديم معلومات بالغة الأهمية عن مدينة الجهراء ..التاريخ والمكانة، وعن أعلام و وجهاء أسرة العيار فضلاً عن الكثير من التفاصيل الدقيقة عن دور المرحوم (وجيه الجهراء) في حادثة المجلس التشريعي عام 1938 بين رجال الراحل الأمير الشيخ أحمد الجابر والمعارضة،

تلك الحادثة التي كادت ولعدد من الأسباب تدفع في اتجاه نشوب حرب أهليه لولا فزعة الوجيه محمد بوحمد العيار بالذهاب بسلاحه الى قصر نايف لينهي الأزمة ويحقن دماء الجسد الواحد ويصلح الحال ، وهذا ما دفع الشاعر صالح بن دحيان الرشيدي لتخليد هذه الحادثة المهمة في تاريخ الكويت السياسي في قوله: نعم لبو حمد لا نوي على المجلس ودله راحو اهل المجلس شتات سواه وبن منيس راح ويا لا بتله ضلوا عليه الناس في وسط الصفاه هذا إضافةً لما تناوله الكتاب أيضاً من معلومات وسرد لنبل وشجاعة موقف الوجيه محمد حين منع أهل الجهراء قتل زعيم الاخوان الشيخ فيصل الدويش والشيخ صاهود بن لاي جراء عدوانهم على أهل الكويت، واستضافتهما في بيت الموسى ومن ثم قيامه بتسليمهما بالاتفاق معهما الى حاكم الكويت آنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمه الله ومن ثم تسليمهما للملك عبد العزيز آل سعود.