الشراكة الاجتماعية والتنمية المجتمعية

أمي وأبوي تاج راسي

شهد العالم خلال العقود الأخيرة نمو حركات مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية وتطورها، ودورها كشريك أساس في التنمية، وأصبحت قضايا المجتمع المدني تمثل إحدى أهم القضايا المطروحة على جدول الأعمال في معظم منظومات العمل محليا وإقليميا وعالميا، ويأتي دور هذه المؤسسات الأهلية غير الحكومية باعتبارها قناة تنموية تعمل على توعية أفراد المجتمع بأهداف وبرامج التنمية المحلية، وتعمل على دمج مصالح ورغبات الشرائح في المجتمع وتقديمها في شكل رؤى للسلطات المحلية أو الوطنية من أجل تحقيقها، وتعدُّ المشاركة خيارا استراتيجيا لا مفر منه في الوقت المعاصر، ومطلبا في ظل التحديات التي تفرض نفسها على الساحة العالمية.

ويعتمد صياغة سياسات الرعاية الاجتماعية والتنمية المجتمعية في أي مجتمع على المساحة المتاحة للمشاركة الفاعلة في صياغة تلك السياسات وأطرها الموجهة لتقديم خدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية، وأكثر من ذلك في تحديد الأولويات وتنفيذ السياسات ومتابعتها ومراقبة تنفيذها وتقويمها؛ ما يؤثر إيجابيا على ارتباط السياسات الاجتماعية بالواقع المجتمعي، ومن ثم مقابلة الحاجات وتحقيق الأهداف الاجتماعية.

والمشاركة المجتمعية هي عملية مكملة لمنظومة الدولة ومؤسسات العمل الأهلي، وكأن كفاءة هذه المؤسسات تتمثل في استعادة التوازن ومواجهة المشكلات والتفاعلات المتبادلة بين هذه المنظومة الثالثية، كما إن الدولة ومن مسئولياتها السيادية ودورها التوجيهي والتشريعي والرقابي والتنشيطي، فإن التوازن الدقيق بين أضلاع المشاركة الثلاثية المتمثلة في الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ضرورة أساسية.

وشهد المجتمع الكويتي جملة من التحولات السريعة، والإنجازات التنموية منذ بداية عصر النهضة المباركة في بداية ستينيات القرن الماضي عقب الاستقلال، ولاسيما في مجال التعليم، ما أدى إلى تطور ورفع درجة الوعي الاجتماعي لدي المواطنين، إضافة إلى رفع مستواهم المعيشي، الأمر الذي أدى إلى ميل المواطن الكويتي نحو تكوين الجماعات والهيئات الأهلية ؛ إيمانا منه بالمشاركة الاجتماعية والتنموية. وتبنت دولة الكويت في تحديدها لمنظمات المجتمع المدني المفهوم المعتمد في أغلب الدول بأنه «جملة التنظيمات والممارسات والوسائل التي تنشأ في استقلال عن الدولة، ويكون هدفها توسيع نطاق المشاركة من خلال توسيع العمل الأهلي التطوعي.. وفي حين كانت الرعاية الاجتماعية تؤدى عن طريق منظمات رعاية اجتماعية طوعية محدودة الموارد، أصبحت تؤدى الآن عن طريق الحكومات ذات الموارد الكبرى، وفي حين كانت المساعدة تؤدى اختيارا للمحتاج، أصبحت الرعاية الاجتماعية من حقوق المواطنين والتزامًا من جانب الحكومة لرعاياها، وفي حين كانت الرعاية الاجتماعية تؤدي للمحتاجين والمحرومين فقط، أصبحت تؤدى لجميع المواطنين كحق وليس كمنحة أو إحسان، وأصبحت تؤدى للقادر وغير القادر، وأصبحت تغطي مناطق كثيرة ومتنوعة من النشاط الإنساني كالتعليم والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية ورعاية المسنين والشباب والأطفال وشرائح المجتمع الأخرى.

وتعد إنجازات مؤسسات المجتمع المدني وحجم مشاركة كل فرد فيها ؛ تنمية للمجتمع الكويتي ورمزا من رموز تقدم الأمم وازدهارها، فالأمة كلما ازدادت في التقدم والرقي ؛ كلما ازداد انخراط مواطنيها في أعمال التطوع الخيري، كذلك فإن وجود مؤسسات المجتمع المدني أصبح في الوقت الحالي مطلبا من متطلبات الحياة المعاصرة، لتضافر جميع جهود المجتمع الرسمية والشعبية لمواجهة هذا الواقع وتلك الأوضاع. وتجدر في هذا المجال الإشارة إلى بعض الأدوار التي يمكن أن يؤديها أفراد ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني لدعم دور الدولة على النحو التالي:

? توفير الخدمات، وهي المهام التقليدية التي دأبت على القيام بها المنظمات غير الحكومية والأهلية، وتتضمن الجمعيات والهيئات الخيرية المتخصصة، كمبرة البغلي للابن البار، التي تعنى بتعزيز قضايا البر في المجتمع، والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، التي تعنى بشؤون واحتياجات كبار السن.

? المساهمة في العملية التنموية من خلال تقوية وتمكين المجتمعات المحلية، من خلال بناء القدرات وتنمية المهارات والتدريب بمختلف المجالات التنموية، كالتخطيط الإستراتيجي وصياغة البرامج التنموية وتنفيذها وتوسيع المشاركة الشعبية فيها.

? المساهمة في رسم السياسات والخطط العامة على المستويين الوطني والمحلي، من خلال اقتراح البدائل أو التأثير في السياسات العامة وإدراج هذه البدائل فيها.

? الرصد والمراقبة، إذ إن دور منظمات المجتمع المدني الاطلاع والحصول على المعلومات وهو كذلك حق من حقوق المواطن، ويسهم هذا في إتاحة الفرص أمام المجتمع لاطلاع على السياسات التنموية المقترحة، وبالتالي الاطلاع على سبل تنفيذها وعلى نتائجها.

? تطوير الأطر القانونية ذات الشأن، حيث إن التنمية تستلزم إصدار مجموعة من القوانين التي تكفل هذا الحق وتحميه، بالإضافة إلى القوانين التي تضمن شفافية المعلومات والحق في المشاركة؛ للمساهمة في تحقيق التنمية.

? الضغط من أجل الاعتراف بحقوق المواطنين وتأمينها، وللقيام بهذه المهام يستخدم المجتمع المدني الأدوات المتاحة والمعترف بها دوليا من قبل كافة الحكومات بما في ذلك العهود والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الحق في التنمية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.

