السلمان: جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية تعزز مبدأ الشراكة المجتمعية بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري

أمي وأبوي تاج راسي

ألتقت «النهار» بالفنان عبدالرسول السلمان رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ورئيس لجنة التحكيم والتقييم لمسابقة جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية، حيث بين السلمان أن انطلاق جائزة البغلي للابن البار لعام 2021م وللسنة الخامسة عشرة على التوالي برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، كأحد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار، وبدعم متميز من العم إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس الإدارة لكافة فعالياتها وبرامجها وأنشطتها ومسابقاتها، تعتبر من الانجازات التي نفتخر بها في مجال العمل التطوعي والخيري والإنساني.

وأكد السلمان أن تعزيز فضيلة البر بكل أشكالها بشكل عام، وبر الوالدين وبر كبار السن، بشكل خاص بين أفراد المجتمع من خلال الفنون التشكيلية تعتبر من الأهداف الرئيسية التي تسعى المبرة لتحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء، حيث لمسنا حرص وتفاعل كل أفراد المجتمع على المشاركة ما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين وكبار السن الذين أخذت المبرة على عاتقها توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن والمجتمع من خلال التنسيق مع كل الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة.

وبين السلمان بأن الجائزة منذ انطلاقتها الأولى في عام 2007م أنجزت العديد من الفعاليات التي عززت الدور الانساني والاجتماعي بهدف نشر التوعية الاجتماعية في تعزيز فضيلة البر وبر الوالدين مؤكدةً انتشارها بين اطياف المجتمع الكويتي وزيادة الاقبال عليها وتنوع فعالياتها هو خير دليل على نجاحها واستمراريتها لهذه الفترة الزمنية وتزايد عدد المشاركين في مسابقات الجائزة لمختلفة بشكل عام، وفي مسابقة الفنون التشكيلية بشكل خاص.

وذكر السلمان أن جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية من الجوائز المتخصصة التي أتاحت الفرصة للفنانين من هواة ومحترفي الفنون التشكيلية للمشاركة بأعمالهم الفنية المختلفة، باعتبارهم يمثلون شريحة مهمة في المجتمع، يعملون من خلال إبداعاتهم في الفنون التشكيلية بترجمة فضيلة البر في المجتمع ، هذا واستعرض السلمان شروط وأحكام مسابقة جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية شاكراً ثقة العم إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة المبرة واللجنة العليا للجائزة لاختيارها لهذه المهمة التي سيساهم من خلالها بتعزيز فضيلة البر في المجتمع وتحقيق أهداف المبرة بالصورة المطلوبة .وأشار السلمان بأن مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار أعلنت منذ الأول من أغسطس 2021م عن تنظيم مسابقة جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية لعام 2021م .

مسابقة جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية لعام 2021م

تنظم مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار مسابقة جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية كأحد المشاريع الاجتماعية والأدبية والتوعوية للمبرة، بالتنسيق والتعاون مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الكويت من خلال الفنون التشكيلية تتمثل بالآتي:

أولاً: تشجيع الأبناء على بر والديهم وبر كبار السن .

ثانياً : توطيد وتقوية العلاقات الأسرية .

ثالثاً : توعية المجتمع باحتياجات كبار السن المختلفة .

رابعاً : تفعيل دور الإعلام تجاه قضايا بر الوالدين وبر كبار السن .

خامساً : تفعيل دور كبار السن ودمجهم في المجتمع .

سادساً: الاستفادة من الفائزين بالجائزة كمصدر للتوعية .

سابعاً: التشجيع على العمل التطوعي مع كبار السن .

ثامناً : تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وكبار السن .

تاسعاً: رد السلوك السلبي تجاه الوالدين وكبار السن إلى القواعد التي حددها الشرع الإسلامي والدستور والعادات والتقاليد .

شروط وأحكام المسابقة

1) ألا يقل عمر المشترك عن (18) عاما .

2) أن يكون الفنان المشارك كويتياً .

3) أن تدل اللوحة الفنية على مظاهر البر بالوالدين وبر كبار السن (مظهر الوفاء و الاحترام من الأبناء لوالديهم وكبار السن).

4) يحق لكل فنان المشاركة بعملين مختلفين، واللوحة الفائزة غير قابلة للرد.

5) ألا تكون اللوحة المقدمة قد فازت بمسابقات أخرى من قبل .

6) لا يحق للمشاركين في المسابقة الاعتراض على قرارات لجنة الفرز والتحكيم.

7) يحق للجنة المنظمة التصرف بنشر اللوحة الفنية الفائزة في مطبوعاتها أو لأغراضها الإعلامية.

جوائز الفائزين

المركز الأول 750د.ك المركز الثاني 500 د.ك، المركز الثالث 250 د.ك.

المركز الرابع 200 د.ك المركز الخامس 200 د.ك المركز السادس 200 د.ك.

وأكد السلمان بأن المشاركة في مسابقة جائزة البغلي للابن البار في الفنون التشكيلية لعام 2021م بدأت في 1 أغسطس 2021م وتنتهي في 31 أكتوبر2021م من خلال الموقع الالكتروني لمبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار: Website www.albaghliaward.com حيث إن مسابقة جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية تحتوي على استمارة مشاركة يجب على المشارك تعبئة هذا النموذج عبر الموقع الالكتروني والذي يحتوي على مجموعة من البيانات الشخصية للمشارك وكذلك بيانات خاصة عن اللوحة التي سيتم المشاركة فيها، كما بين السلمان أهم الإجراءات التي تقوم بها لجنة التحكيم والتقييم والتي تتكون من خبرات متخصصة في مجال الفنون التشكيلية بالتنسيق بين الجمعية والمبرة، لاختيار الفائزين في الجائزة والتي تتمثل في قيام اللجنة بعدد من الخطوات والإجراءات لتقييم الأعمال المشاركة بعد أن يتم تجميعها، حيث تقوم اللجنة بفرز الأعمال المستوفية لدراستها وتقييمها وفق معايير الجودة والتميز، والوقوف على بعض الجوانب فيها والتي تخص تقييم وواقعية ما قدم من بيانات من قبل المشاركين وهي مرحلة مهمة من مراحل التقييم والتحكيم .

وحث السلمان أفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في فعاليات الجائزة لعام 2021م، مبيناً بأن عــدد المشاركين بجائــزة البغلــى للابــن البــار في الفنون التشكيلية لعام 2019م والتي انطبقت عليها شروط المسابقة بلغ عدد (36) عملاً مشاركاً حيث شارك الذكور بعدد ( 6) أعمال ، في حين شارك الإناث بعدد (30) عملاً، وبلغ عدد الذكور الفائزين (2) وعدد الاناث الفائزين (4)، وتشير الاحصائيات الى ان عدد المشاركين من الإناث بلغ خمسة اضعاف عدد المشاركين من الذكور وبلغ عدد الفائزين من الإناث ضعف عدد الفائزين من الذكور.

