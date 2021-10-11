نسليهان أتاغول: حان وقت العودة

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بعد فترة إجازة طويلة قضتها نسليهان أتاغول، بطلة مسلسل «حب أعمى»، تعود مجدداً بعد تعافيها من المرض الذي لاحقها أثناء تصوير مسلسلها التركي الشهير «ابنة السفير» لتمارس حياتها الطبيعية مع زوجها قادير أوغلو. وكان هناك العديد من الأخبار التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية التركية عن تعاون درامي يجمع نسليهان وشاتاي أولسوي خلال الفترة المقبلة. وهذا ما نفته نسليهان في تصريحاتها الصحافية الأخيرة، وأكدت أنه لا مشروع ثابتاً حتى الآن، لكنها تقرأ السيناريوهات المعروضة عليها لتتخذ القرار المناسب، خاصة أنها ترى أنه حان الوقت لعودتها مجدداً للوقوف أمام الكاميرا بعد فترة إجازة طويلة.

وبسؤال نسليهان عن المشهد الذي جمع قادير بممثلة تركية وأثار الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، رفضت نسليهان التعليق، كما رفضت الرد على سؤاله عن نيتها في الإنجاب.

