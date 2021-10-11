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«قبل وبعد» .. جديد الفنان علي عبدالستار


انتهى الفنّان علي عبدالستار من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «قبل وبعد»، وهي من كلمات تيسير عبدالله، وعبدالرحيم الصديقي، ومن ألحان ناصر الصالح، ويشرف على عملية الصوت والألحان الموسيقار محمد المرزوقيّ. وقال في تصريح له: ونُفذت الأغنية بناءً على طلب من المؤسّسة القطرية للإعلام، حيث يتم حاليًا تركيب الصوت في استوديوهات الوطنية للخدمات الإعلامية، وسيتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، وستعرض حصرياً على تلفزيون قطر. وأضاف قائلًا: تدور فكرة الأغنية في إطار اجتماعي، عن علاقة الأب بأبنائه وأحفاده، وذلك بهدف تقديم عمل ذي قيمة إنسانية يتشابه في مضمونه مع أغنية «يا ناس أحبه»، التي تم إطلاقها في عام 1989، وكتب كلماتها حينها الشاعر سعد الخريجي ولحّنها صالح الشهري، مُحققة شهرة ونجاحًا كبيرَين على نطاق الوطن العربي لسنوات طوال.


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