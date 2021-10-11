«زواج إلا ربع» كوميدي ساخر يكشف حقيقة شخصياتنا!

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ايام وتنتهي الديكورات الخاصة التي صممت للمسلسل الاجتماعي الكوميدي (زواج الا ربع) لينطلق تصوير أول مشاهده من خلال كاميرا المخرج المميز نعمان حسين بعد ان وفرت شركة أبيز برودكشنز للانتاج الفني جميع احتياجاته. المسلسل تتصدى لتنفيذه شركة بست برودكشن للإنتاج الفني وهو من تأليف الإماراتي جاسم الخراز ومن بطولة أحمد العونان وخالد المظفر ومحمد الحملي وليلى عبدالله وايمان فيصل ومحمد عاشور واحمد المظفر بالاضافة الى عبدالعزيز النصار ومبارك المانع وأحمد الفرج وسلطان الفرج وعبدالله الخضر وآخرون الذين سيحلون ضيوفا على حلقات المسلسل التي تقع في 30 حلقة. المخرج المميز نعمان حسين اختار فريقه الفني بعناية كبيرة حتى يظهر المسلسل بأفضل صورة في ظل المنافسة التي تشهدها في القنوات الفضائية خصوصا فيما يخص المسلسلات الكوميدية . الفريق الفني يتكون من مدير التصوير عمر الخالدي والمخرج المنفذ منصور الودعاني ومساعد المخرج تركي الشمري ومهندس الصوت أحمد الدليمي والمونتاج عبدالعزيز العجيل ومدير ادارة الانتاج عبدالله مطر ومدير الإنتاج فيصل المظفر.

فكرة المسلسل خفيفة وسيطرحها المخرج نعمان حسين برؤية اخراجية مختلفة عن اعماله السابقة من خلال أحداث المسلسل التي تدور حول الشخصيات الرئيسية (الازواج) حمد ومنى ، ووليد وسمية ، وهم حديثو العهد بالزواج، حمد ووليد اصدقاء منذ الطفولة يتزوجان ويسكنان بنفس العمارة (عمارة 20) وبنفس الطابق (طابق 8)، حمد صاحب الشخصية الشفافة يتزوج منى ذات الشخصية القوية والمهتمة بالقضايا النسائية، اما وليد فهو شخص مراوغ يتزوج من سمية وهي امرأة قليلة الحيلة ، تنشأ من خلال هذه العلاقات الكثير من المفارقات والمواقف والقصص بينهم بوجود الشخصيات الاساسية الاخرى مثل (فوزي) حارس العمارة، و(ابوسمية) و(خال حمد). حلقات المسلسل عبارة عن كشف لأهواء وطموحات ورغبات هذه الشخصيات خصوصا عندما يواجهون مواقف تكشف شخصياتهم بطريقة ساخرة كوميدية وبعيدة عن الاسفاف.

