عبدالرسول سلمان: جائزة إبراهيم الشطي  «ذاكرة الوطن» غداً

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تنطلق في السابعة والنصف من مساء غداً «الثلاثاء» أعمال الدورة الاولي من جائزة – ابراهيم الشطي – 2021 وذلك في مقر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية في حولي.

وفي تصريح خاص، قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الفنان عبدالرسول سلمان: بعد مسيرة حافلة شارك خلالها الفقيد - ابراهيم الشطي - في بناء ونهضة الوطن عبر العديد من المناصب والمسؤوليات التي عكست روحاً أصيلة في الانتماء والوفاء، عبر تاريخ يزهو ببصماته في ذاكرة التطور وعبر إنجازاته ومهامه التي تعد جزءاً رئيساً من تاريخ وذاكرة الديوان الأميري إضافة إلى العديد من القطاعات التي شرفت برئاسته وعضويته وأعماله.

وتابع السلمان قائلا: واليوم تذكرنا أسرة إبراهيم الشطي الكريمة في هذه اللحظات أمام العطاء الذي بذله في توطيد علاقة الأجيال الجديدة بتراثها وماضيها العريق، كما يضعنا أمام فضيلة الاقتداء المستحق والدائم على جهوده التي لم تتوقف يوماً في دعم الفن التشكيلي منذ السبعينات من القرن الماضي حتى وفاته عبر حضوره المعارض الجماعية والشخصية واقتناء أعمال الفنانين من المعارض دام في ذاكرتنا رمزاً للبذل والعطاء والأصالة.

من جانبه، قال قصي الشطي نجل الراحل ابراهيم الشطي ممثلا عن اسرة الراحل : عُرِفَ المغفور له الأستاذ إبراهيم محمد الشطي - طيب الله ثراه - في الكويت بالمربي الفاضل والأديب والمثقف والمحب للتراث الكويتي والفنون، مثلما عُرِفَ بالمسؤول وأحد رجالات الدولة الذي خدم الكويت أكثر من خمسين سنة متواصلة عبر تبوئه الكثير من المناصب في مجال التعليم والإعلام والدبلوماسية وآخرها باعتباره مديراً لمكتب صاحب السمو ووكيلا للديوان الأميري.

وقال قصي الشطي ايضا في تصريح خاص بهذه المناسبة: ولقد كان رحمه الله مرجعا لتاريخ نهضة الكويت وانتقالها من عصر ما قبل النفط إلى العصر الحديث، وصاحب ذلك اهتمامه بالعنصر الكويتي والمواهب الوطنية الشابة الواعدة في مجالات عدة. وكان من بين ذلك دعمه لمسيرة الفنون التشكيلية إبان عضويته في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتمثل ذلك في تنظيم العديد من المعارض للتشكيليين الكويتيين.

وعن الجائزة قال متابعا: وتأتي جائزة إبراهيم الشطي للتراث الكويتي مبادرةً من أسرته تخليدا لذكراه العطرة، وابقاءها حية في ذاكرة الوطن الذي أحبه وأخلص في خدمته طوال حياته، وامتدادا لحرصه في الحفاظ على التراث الكويتي وتوثيقه ونقله للأجيال من أبناء الوطن.

وضمن تصريحه يعود الفنان الكبير عبدالرسول سلمان ليقول : لقد كانت مسيرته حافلة، تقلد فيها العديد من المناصب والمراكز وترأس الجمعيات، كان فيها مثالاً للالتزام بقضايا الوطن والعمل في سبيل رفعته وتقدمه، فضلاً عن دوره الرائد في العمل لحماية الفن التشكيلي والتراث الوطني الأصيل حيث كان دائم التأكيد بشكل مباشر على الكثير من الفعاليات والمعارض المحلية. وفي ختام كلمته بهذه المناسبة يشيد قصي الشطي بمبادرة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بقوله: وإذ نتقدم للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بوافر الشكر والامتنان على احتضانها جائزة إبراهيم الشطي للتراث الكويتي، فإننا نعبر عن سعادتنا البالغة للمشاركة الكبيرة في هذه الجائزة، مثمنين دور مجلس ادارتها وجميع منتسبيها على ما بذلوه من جهود رائعة في تنظيم أعمالها والحرص على نجاحها، ونتطلع بكل سرور للمواسم المقبلة للجائزة.

