تعاون بين هيئة الترفيه السعودية وتلفزيون الكويت

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التقى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع التلفزيون تركي المطيري، حيث تم مناقشة تفعيل أوجه التعاون بين التلفزيون والهيئة خلال الفترة المقبلة، وأنشطة وفعاليات ومفاجآت موسم الرياض 2021، الذي سينطلق بنسخته الثانية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي في «تويتر» إنه التقى الوكيل المطيري، ولقد أخبرته عن عدد من مفاجآت لأهلنا في الكويت خلال موسم الرياض، ولقد كسبت أول ضيف».

يذكر أن موسم الرياض يتضمن 14 منطقة للترفيه، وأكثر من 7500 فعالية، و10 معارض عالمية، و350 عرضا مسرحيا عربيا وعالميا، وبطولة للألعاب الإلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية. كذلك إقامة معارض ومزادات لسيارات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، و70 مقهى، و200 مطعم منها 10 عالمية لأول مرة بالمملكة، وأكثر من 30 طناً ألعاباً نارية، وحفل مصارعة حرة، وأكثر من 76 حفلة غنائية عربية، فضلا عن مباراتي كرة قدم عالمية، مع الالتزام والتنسيق الكامل بشأن الإجراءات الاحترازية.

