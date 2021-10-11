سماح: شكراً لكل من سأل عني ودعا لي

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توجهت الفنانة سماح بالشكر الى كل من سأل عنها وتابعها خلال ازمتها الصحية التي تعرضت لها وهي الاصابة بجلطة في الرأس. وثمنت جهود الاطباء المتابعين لحالتها الصحية وقد شرحت حالتها، قائلة «تعرضت لجلطة بالرأس وعدت على خير الحمد لله.. طلعت من المستشفى ورديت البيت وان شاء الله راح اتابع مع الدكاترة واكون زينة بفضل الله ثم دعاءكم».

واضافت : شكرا لكل من دزلي وسأل عني ودعالي.. ما شاء الله شكثر يتني رسايل عالسناب والانستغرام والواتس اب من ناس اعرفها وقراب على قلبي.. ومن ناس ما اعرفها وحسيت اني قريبة من قلبهم وسامحوني للحين ما قدرت ارد عالكل وشكرا لكل من دق علي ورديت عليه.. واللي وما قدرت ارد عليه يسامحني بس اكيد راح ارد بوقت افضل.. شكرا الى كل من حضر المستشفى ووقفوا بجانبي عساني اوقف بافراحكم.. شكرا لكل باقة ورد وكل هدية وصلتني ما تتخيلون شكثر يعنيلي هالشي شكرا لكم جميعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله.

