أفلام خليجية في «الشارقة السينمائي»

إضاءات

تحت شعار «فكر سينما» يقدّم «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»، ضمن فاعليات دورته الثامنة التي تنظمها عن بعد مؤسسة «فن» المعنيّة بتعزيز ودعم الفنّ الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات، في الفترة بين 10 و15 أكتوبر، ستّة أفلام لنخبة من أبرز صنّاع الأفلام الخليجيين.

وتضمّ قائمة الأفلام الخليجية التي تستهدف الفئة العمرية فوق 12 عاماً، كلاً من «فرصة» للمخرج فهد العتيبي، و«جيشو» للمخرج محمد سديف، و«صدمة الطفولة» للمخرجة صفاء أزرايش و«لا تستسلم» للمخرجة سارة آل علي و«باركود» للمخرج محمد الغامدي، و«حجب» للمخرج محمد العتباني.

يشار إلى أن المهرجان يعرض أكثر من 80 فيلماً، منها 6 أفلام تعرض للمرة الأولى عالمياً، و35 فيلماً يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، و3 في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب 4 أفلام تعرض لأول مرة في دولة الإمارات، كما يستضيف المهرجان نخبة من أبرز صنّاع الأفلام من مخرجين ومصورين عرباً وأجانب، في 30 ورشة عمل تدريبية متنوعة.

