تشافي عن تدريب برشلونة: كل الاحتمالات واردة

دوليه

فتح الإسباني تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة والمدير الفني للسد القطري، الباب أمام إمكانية تدريب الفريق الكاتالوني في المستقبل. وارتبط اسم تشافي بتولي قيادة برشلونة، خلفًا للمدير الفني الهولندي رونالد كومان، الذي تراجعت النتائج تحت قيادته في الفترة الأخيرة. وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «أي عرض سيتم تقييمه سأدرسه وأقرر». وأضاف: «لا أعلم أين سيكون مستقبلي؟ لكن كل الاحتمالات واردة».

وسبق أن أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة أن رونالد كومان مستمر في منصبه، من دون أن يوضح لفترة وجيزة أم لنهاية الموسم الجاري.

