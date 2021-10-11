البرتغال هزمت قطر بـ «ثلاثية»

دوليه

خسر المنتخب القطري أمام البرتغال 3–0 أول من أمس في مدينة فارو البرتغالية، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات المونديال الذي تستضيفه الدولة الخليجية في 2022.

ويشارك مستضيف المونديال المقبل في إقصائيات القارة العجوز بصفة اعتبارية من دون احتساب النتائج، بعد دعوة تلقاها الاتحاد القطري من نظيره الأوروبي. ولم يجد رفاق نجم مان يونايتد كريستيانو رونالدو الذي شارك في المباراة رقم 181 مع منتخب بلاده، ليكسر الرقم الأوروبي المسجل باسم الإسباني نجم باريس سان جرمان الفرنسي سيرخيو راموس، الكثير من العناء في تجديد التفوق على العنابي كما في مباراة الذهاب (3-1) في النافذة الدولية السابقة في سبتمبر الماضي، حيث فرض بطل أوروبا 2016 هيمنته على المجريات منذ البداية.

وأهدر رونالدو فرصة التسجيل عندما واجه الحارس سعد الشيب بعد تمريرة أندري سيلفا لاعب لايبزيغ الألماني، فوضع الكرة إلى جوار القائم (28)، قبل أن يعود أفضل لاعب في العالم خمس مرات للتعويض عندما سجل هدف السبق مستثمراً خطأ فادحاً من المدافع بسام الرواي (37)، معززاً أهدافه الدولية بالهدف الـ 112.

وعزز مدافع ليل الفرنسي جوزيه فونتي تقدم منتخب بلاده مطلع الشوط الثاني بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس (48). وسجل سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة (90).

ويغادر المنتخب القطري عقب المباراة مباشرة إلى مدينة دبلن لمواجهة المنتخب الإيرلندي غدا، في اختبار ثان قوي في النافذة الدولية الحالية لأكتوبر الجاري.

