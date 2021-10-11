فوز أول لأوكرانيا والبوسنة

دوليه

حقق المنتخب الأوكراني فوزه الأول في التصفيات عندما تغلب على مضيفه الفنلندي 2-1 أول من أمس في هلسنكي في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة ضمكن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكانت أوكرانيا البادئة بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الرابعة عبر مهاجم وست هام يونايتد الانكليزي أندري يارمولنكو. وأدركت فنلندا التعادل عندما لعب جويل بوهيانبالو كرة رأسية من مسافة قريبة (29). وهو الهدف الرابع لبوكي في التصفيات والـ31 دوليا بفارق هدف واحد خلف الهداف التاريخي لفنلندا ياري ليتمانن.

ومنح مهاجم بنفيكا البرتغالي رومان ياريمتشوك الفوز لاوكرانيا مجددا بعد خمس دقائق بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة (34). وهو الهدف الثالث لياريمتشوك في التصفيات والـ12 دوليا.

وهو الفوز الأول لأوكرانيا بعد خمسة تعادلات متتالية فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط بفارق أربع نقاط خلف فرنسا المتصدرة والتي تغيب عن النافذة الدولية لأكتوبر بسبب خوضها مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي بلغت مباراتها النهائية.

في المقابل، منيت فنلندا بخسارتها الثانية تواليا فتجمد رصيدها عند خمس نقاط وتراجعت إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف البوسنة التي حذت حذو أوكرانيا وحققت بدورها فوزها الأول في التصفيات عندما تغلبت على مضيفتها كازاخستان 2-0 في أستانا. وتدين البوسنة بفوزها إلى مهاجم أوبين البلجيكي اسماعيل بريفلياك الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 25 و66.

