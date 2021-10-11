الدنمارك تغرد خارج السرب

دوليه

تابعت الدنمارك، بطلة أوروبا عام 1992، تغريدها خارج السرب في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، عندما حققت فوزها السابع تواليا بسحقها مضيفتها مولدافيا 4-0 السبت في كيسينوا في الجولة السابعة من منافسات المجموعة السادسة.

وحسمت الدنمارك نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلها رباعية تناوب عليها أندرياس سكوف أولسن (23) وسيمون كاير (34 من ركلة جزاء) وكريستيان نورغارد (39) ويواكيم ميهيلي (44). وفرض لاعب وسط بولونيا الايطالي سكوف أولسن نفسه نجما للمباراة بافتتاحه التسجيل واصطياده ركلة جزاء وصناعته الهدف الثالث. وضمنت الدنمارك التي ابهرت الجميع ببلوغها نصف نهائي كأس أوروبا هذا الصيف، أحد المركزين الأولين في المجموعة (الأول يتأهل مباشرة فيما يخوض الثاني ملحقا مع أصحاب المركز الثاني في المجموعات العشر من التصفيات). ورفعت الدنمارك رصيدها إلى 21 نقطة وهي تملك فرصة حجز بطاقتها إلى النهائيات للمرة السادسة في تاريخها، غدا في حال فوزها على ضيفتها النمسا الثالثة، أو تعثر مطاردتها المباشرة اسكتلندا أمام مضيفتها جزر فارو. ونجحت الدنمارك في ترجمة أفضليتها إلى هدف عندما توغل سكوف أولسن داخل المنطقة وهيأ كرة على طبق من ذهب الى لاعب وسط توتنهام الإنكليزي بيار-إميل هويبييرغ سددها من مسافة قريبة ارتدت من القائم الأيسر فشتتها المدافع يون جوردان لكنها تهيأت أمام أولسن فسددها زاحفة داخل المرمى (23). وحصلت الدنمارك على ركلة جزاء عندما مرر سكوف أولسن كرة عرضية داخل المنطقة فلمست يد المدافع دينيس مارانديسي انبرى لها كاير قوية بيمناه في سقف العارضة وعانقت الشباك (34). وأضاف لاعب وسط برنتفورد الإنكليزي نورغارد الهدف الثالث عندما استغل كرة من ركلة ركنية انبرى لها سكوف أولسن فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (39).

وعزز مدافع أتالانتا الإيطالي ميهيلي بالرابع مستغلا كرة مرتدة من الحارس كريستيان أفرام (44). وفي المجموعة ذاتها، قلبت اسكتلندا الطاولة على ضيفتها اسكتلندا وتغلبت عليها 3-2. وعززت اسكتلندا موقعها في المركز الثاني برصيد 14 نقطة بفارق أربع نقاط خلف الدنمارك المتصدرة، فيما تجمد رصيد إسرائيل عند 10 نقاط في المركز الثالث. وأنعشت النمسا آمالها في المنافسة على بطاقة الملحق بفوزها على جزر فارو بهدفين نظيفين (48).

