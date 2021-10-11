سويسرا تضِّيق الخناق على إيطاليا

دوليه

استعادت سويسرا نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين عندما تغلبت على ضيفتها إيرلندا الشمالية 2-0 أول من امس في جنيف في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسجل لاعب أيك أثينا المعار من أينتراخت فرانكفورت الألماني ستيفن تسوبر (45+3) وبديله لاعب وسط يونغ بويز كريستيان فاسناخت (90+1) الهدفين. وهو الفوز الثالث لسويسرا في خمس مباريات فرفعت رصيدها إلى 11 نقطة وقلصت الفارق إلى ثلاث نقاط عن إيطاليا المتصدرة من ست مباريات والتي تغيب عن النافذة الدولية للشهر الجاري بسبب مسابقة دوري الأمم الأوروبية حيث خسرت نصف النهائي أمام إسبانيا (1-2) الأربعاء. وتجمد رصيد ايرلندا الشمالية عند خمس نقاط من خمس مباريات في المركز الثالث. وتلقت ايرلندا الشمالية ضربة موجعة بطرد لاعب وسط نيوكاسل الإنكليزي جمال لويس لتلقيه الانذار الثاني (37).

ولم تتأخر سويسرا في استغلال النقص العددي فافتتحت التسجيل بعد ثماني دقائق من هجمة مرتدة قادها مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ بريل إمبولو من منتصف الملعب قبل أن يمرر الكرة إلى تسوبر غير المراقب فتابعها على يسار الحارس (45+3). وانتظرت سويسرا الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع لتأمين فوزها بهدف ثان سجله البديل فاسناخت إثر تمريرة من إمبولو. وفي المجموعة ذاتها، حققت ليتوانيا بدورها فوزها الأول في التصفيات عندما تغلبت على ضيفتها بلغاريا 3-1.

ووضعت ليتوانيا حدا لخمس هزائم متتالية وحققت فوزها الاول في التصفيات لكنها بقيت في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطتين خلف بلغاريا الخامسة والتي منيت بالخسارة الثالثة مقابل فوز وتعادلين.

