«السويد» استعاد توازنه

دوليه

استعاد المنتخب السويدي توازنه، وشدد الخناق على إسبانيا المتصدرة عندما جدّد تفوّقه على ضيفه الكوسوفي بفوزه عليه 3-0 اول من امس ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وعان «السويد» لحسم النتيجة، خصوصا في الشوط الأول حيث احتاجت إلى ركلة جزاء لافتتاح التسجيل عبر مهاجم لايبزيغ الألماني إميل فورسبرغ (29)، قبل أن يسجل هدفين في الشوط الثاني عبر مهاجم ريال سوسييداد الإسباني ألكسندر إيزاك بمجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس آرو موريتش (62)، وبديله مهاجم الاتفاق السعودي روبن كايسون بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة (79).

واستعاد «السويد» توازنه بعد تلقيه خسارة مفاجئة في الجولة الرابعة أمام مضيفته اليونان 1-2، فحقق فوزه الرابع في خمس مباريات، وعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف إسبانيا المتصدرة برصيد 13 نقطة من ست مباريات.

وتغيب إسبانيا عن النافذة الدولية الحالية لانشغالها بمسابقة دوري الأمم الأوروبية حيث بلغت المباراة النهائية على حساب إيطاليا بطلة أوروبا (2-1).

أما كوسوفو، فقد منيت من جهتها بخسارتها الرابعة، في مقابل فوز وتعادل، وبالتالي تحتل المركز الرابع مع أربع نقاط. وسبق أسقطت السويد كوسوفو بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من المنافسات في 28 مارس الماضي.

وفي المجموعة ذاتها، تابعت اليونان صحوتها وعززت حظوظها في المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة الى الملحق عندما حققت فوزا قاتلا وثمينا على مضيفتها جورجيا 2-0.

