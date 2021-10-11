الكويت وصيف «السلة العربية»

محلية

حل الكويت ثانيا في بطولة الأندية العربية الثالثة والثلاثين لكرة السلة بعد خسارته أمام الأهلي المصري 66-78 في المباراة النهائي التي أقيمت أول من أمس في مدينة الاسكندرية، في حين حصل نادي الزهراء التونسي على المركز الثالث بعد تغلبه على الاتحاد السكندري المصري 78-73 أول من امس أيضا. وتوج الأهلي بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه.

وكان أبيض السلة حقق انجازا لافتا بالوصول الى المباراة النهائية في البطولة التي تهيمن على القابها الأندية المصرية، بعد ان تجاوز الزهراء التونسي في الدور نصف النهائي، فحين بلغ الأهلي النهائي بتجاوز مواطنه الاتحاد.

وحاول الأبيض تقديم أفضل مستويات في المباراة النهائية وتحقيق الانجاز الذي تنتظره الجماهير المحلية، لكنه اصطدم بخبرة لاعبي الأهلي وتمرسهم الذين عرفوا كيف يقدمون أفضل ما لديهم في الوقت المناسب من اللقاء.



وبدأ الكويت اللقاء بقوة، محاولا فرض سيطرته على المباراة وتمكن من أخذ الأفضلية بفضل التركيز في الجانب الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لينهي الربع الأولى متفوقا 23-20. وحافظ الأبيض على نسقه المرتفع في الربع الثاني عبر مواصلة اغلاق مناطقه أمام لاعبي الأهلي الذين يتميزون ببنية جسدية قوية وطول القامة، لا سيما المحترف الأميركي مايكل تومسون الذي شكل عبئا كبيرا على دفاع الأبيض، وواصل الكويت تقدمه مع نهاية الربع الثاني 36-35.



وظهر التعب بشكل واضح على لاعبي الأبيض الذين بذلوا مجهوداً كبيراً في لقاء نصف النهائي قبل خوض المباراة النهائية بيوم واحد ما أثر في مردودهم في الربع الثالث الذي سجل فيه الفريق 13 نقطة، فيما استقبل 32 نقطة ليوسع الأهلي الفارق مع نهاية الربع الى 14 نقطة 63-49.

وحاول الأبيض العودة في الربع الأخير لكن الأهلي عرف كيف يقود اللقاء الى بر الامان بفضل خبرة لاعبيه الذين تمكنوا من إنهاء المباراة في مصلحتهم (78-66).

ونال لاعب الكويت علي الهدهود جائزة أفضل لاعب ارتكاز، كما فاز ألكسندر الغيص بجائزة أفضل مسجل ثلاثيات.

