كاظمة يواجه «غاز الجنوب» في «الطائرة الآسيوية»

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يخوض كاظمة اليوم ثالثة مواجهاته أمام «غاز الجنوب» العراقي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة الأندية الآسيوية المقامة في تايلند لغاية 15 أكتوبر الجاري، في وقت يلتقي نادي ألماتي الكازخستاني مع سي اي بي السريلانكي ضمن المجموعة ذاتها.

وكان «البرتقالي» خسر في مباراته الأولى أمام نادي نايخون التايلندي مستضيف البطولة 2-3، قبل أن يحقق انتصارا مستحقا على سي اي بي 3-0، وهو يسعى اليوم الى تحقيق انتصاره الثاني والاقتراب أكثر من خطف احدى بطاقتي التأهل الى الادوار النهائية.

من جانبه هنأ رئيس نادي كاظمة أسعد البنوان فريقه بالفوز في المباراة الماضية مطالبا الفريق ببذل مزيد من الجهود في ما تبقى من مواجهات المجموعة من أجل خطف بطاقة التأهل الى الدور المقبل.. وقال البنوان إن مجلس الادارة لن يدخر جهدا في دعم «طائرة البرتقالي»، مشددا على أن الادارة واثقة بقدرة اللاعبين على تقديم أفضل المستويات في بقية المباريات وحسم التأهل الى الدور الثاني.

