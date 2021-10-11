من يتحمّل اختيار المدربين الإسبان... لمنتخباتنا؟!

محلية

زادت حدة النقد للمدربين الاسبان الـ 11 الذين تعاقد معهم الاتحاد الكويتي لكرة القدم قبل سنتين تقريبا والذين لم نحصل على اي نتيجة مشرفة لمنتخاباتنا الوطنية بكرة القدم.. وزادت المطالبات على الكابتن عبدالعزيز حمادة لكونه من ذهب وتعاقد معهم بعد جلسات فنية فيما بينهم للوقوف على خبرتهم في التدريب لكي يكونوا مدربي المنتخبات الوطنية للفترة المقبلة وبدأوا بمطالبته بتقديم استقالته لانه من اختارهم..! فهل هذا المطلب صحيح ومستحق بأن يقال او ان يقيل نفسه ويقدم استقالته ؟

بالطبع، ما يميز المواطن الكويتي انه عاطفي في اتخاذ قراراته بصورة عامة لانهم مؤدبون ويحترمون الكبير ويقدرون الخبرات المتخصصة في اي مجال: واكبر دليل على ذلك تمعَّنوا في المستشارين الذين يقدمون النصيحة للقيادات الحكومية من غير النظر لجنسياتهم فهناك الكثير منهم من المواطنين الكويتين ايضا الذين يتسابقون على لقب مستشار والتي اصبحت مكافأة او إرضاء لبعض النواب او المتنفذين بالدولة. هذا الوضع موجود بالاتحاد الكويتي منذ قديم الزمان وكانت هناك سوابق في هذا الشأن في طريقة اختيارهم.. فهم يختارون الاسم قبل ان يتعرفوا عليه فنيا، وللاسف يقرؤون السيرة الذاتية لهم من غير التأكد من صحة المعلومات المكتوبة ويجلسون معهم كأنهم أفضل من هو بالساحة الكروية... الخ. فحظ المدربين الاسبان ارتفع بعد فوزهم بكأس العالم واوروبا وبسبب نتائج ناديي ريال وبرشلونة مع ان من يدربونهما ليسوا دائما اسباناً، هذا أحد الاسباب. والسبب الاخر هو التركيز على مصطلح اننا نفضل المدرسة الاسبانية على بقية المدارس وان توحيدهم سيؤتي ثماره مستقبلا.. الخ، مع ان الكرة الحديثة ليست لها مدرسة مرتبطة ببلد او دوري، وانما مرتبطة بقدرات المدرب في كيفية وضع اسلوبه باللعب مع لاعبين قد يملكون المهارات المطلوبة أو لاعبين لا يصلحون لتنفيذ «تكتيك» المدرب داخل الملعب. فعندما وصلوا الاسبان انتقدت اتحاد الكرة على ذلك وان مستوى تفكيرهم في اختيار المدربين ضعيف جدا، فمن هم هؤلاء المدربون؟ ولماذا لم تستعن بهم انديتهم او منتخباتهم مسبقا؟ وهل سألتم عنهم قبل الذهاب والجلوس معهم ام اكتفيتم بلقاء او لقاءين معهم لتأخذوا قراركم بالاستعانة بهم بهذا العدد؟ طبعا سألوا الكابتن حمادة اذا كان هو سبب هذا الاختيار: ولكن لماذا ألومه والاتحاد لا يعرف أن يخطط للغد (ولا يستطيع ان يضع تاريخ مباريات الدوري مقدما؟) الشرهة على الاتحاد في اسلوب اختياره هؤلاء المدربين وقلة خبرته في اختيار الافضل لمنتخبات الكويت؟ فكل يوم نسقط في الاختبارات الكروية سواء بالتصفيات او بالبطولات ونصل لمرحلة نفكر فيها من هو السبب في ذلك؟ هل الكابتن حمادة ام الاتحاد الذي بدأ ينتهي بالتدريج ولكنه اخذ معه المنتخبات ايضا التي اصبح سرابا..؟! والله من وراء القصد.

