مصر.. للاحتفاظ بالصدارة أمام ليبيا

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يخوض المنتخب المصري مباراة مهمة اليوم عندما يحل ضيفا على نظيره الليبي في الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من تصفيات مونديال 2022 بقطر. والتقت المنتخبات يوم الجمعة الماضي في الجولة الثالثة بمصر وفاز الفراعنة بهدف نظيف بعد مباراة متكافئة الى حد بعيد.

هذا الفوز وضع مصر في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط فيما بقيت ليبيا برصيد 6 نقاط في الوصافة وهو ما يشعل مباراة اليوم.

ويسعى منتخب مصر للفوز مجددا اليوم لحسم تأهله عن المجموعة بصورة كبيرة فيما سيحافظ التعادل له على الصدارة أيضا.



أما المنتخب الليبي فلا بديل أمامه سوى الفوز لاسترداد الصدارة والاقتراب من التأهل للدور الحاسم، حيث يتأهل له متصدر كل مجموعة فقط. ومن المنتظر أن يلعب المنتخب المصري بالتشكيلة ذاتها التي لعبت مباراة الذهاب باستثناء المفاضلة بين محمد النني وطارق حامد للدفع بأحدهما من البداية، وقد يدفع بهما المدير الفني كارلوس كيروش معا بجوار عمرو السولية وسط الملعب لتأمين الوسط مبكرا.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل مصر مكونا من الحارس محمد الشناوي وأمامه محمود الونش وأحمد حجازي وأحمد أبو الفتوح وأكرم توفيق ومحمد النني وعمرو السولية ومحمد صلاح وعبد الله السعيد وعمر مرموش ومصطفى محمد. يذكر أن المجموعة تضم أيضا منتخبي أنغولا والغابون وحققت أنغولا فوزها الأول في الجولة السابقة لترفع رصيدها الى 3 نقاط وفي حال فوزها مجددا اليوم مجددا على الغابون فسترفع رصيدها الى 6 نقاط وتنضم للمنافسة على الصدارة.