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الزمالك خامس مونديال اليد


فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك المصري بالمركز الخامس في بطولة العالم للأندية التي أقيمت في السعودية بعد انتصاره على الوحدة السعودي بنتيجة 42-22. وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض بنتيجة 19-10 قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني. وكان الزمالك قد خسر أمام برشلونة الاسباني بنتيجة 36-32 في ربع النهائي قبل أن يكتسح جامعة سدني 38-19 في مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى العاشر. جدير بالذكر أن الزمالك صعد لمونديال الأندية بعد فوزه على غريمه الأهلي في كأس السوبر الافريقي 28-27. وأحرز فريق ماغديبورغ الألماني اللقب بفوزه في المبارة النهائية على برشلونة الاسباني بنتيجة 33-28.


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