3 ذهبيات لـ «الدراجات المائية» في «أريزونا»

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حصد الدراجات المائية 3 ميداليات ذهبية في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية 2021 والمقامة في ولاية أريزونا الأميركية وينظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية. وتمكن المتسابق محمد بوربيع من الفوز بالمركز الأول بفئة سوبر ستوك في حين حقق المتسابق عبدالرحمن العمر المركز الأول بفئة (1100 ستوك للمحترفين) وحصل المتسابق سالم المطوع على المركز الأول بفئة (البرو أم سوبر ستوك). وأشاد رئيس وفد المنتخب عبدالوهاب العمر بما تم تحقيقه من ميداليات والأداء المتميز من المتسابقين، معربا عن تقديره وشكره وأعضاء الوفد للدعم الذي حظي به المنتخب من الهيئة العامة للرياضة والجهات الراعية الداعمة بهذا المحفل الرياضي العالمي. وأضاف العمر أن مجموع الميداليات التي حصل عليها المنتخب إلى الآن ثماني ميداليات هي ست ذهبيات وفضيتان، لافتا إلى أن البطولة منذ يومها الأول في الرابع من أكتوبر الجاري شهدت منافسة قوية في مختلف الفئات لوجود نخبة من أفضل متسابقي العالم.