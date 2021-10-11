العراقيون انتخبوا.. والنتائج الأولية اليوم

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أدلى العراقيون امس بأصواتهم في انتخابات نيابية مبكرة، شارك مراقبون دوليون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مراقبتها. واتخذت اجراءات امنية مشددة حيث نُشر عدد كبير من القوات الأمنية في العاصمة وعند مداخل مراكز الاقتراع، فيما يجري تفتيش الناخبين الوافدين مرتين قبل دخولهم كما شوهد على طرقات وأرصفة العاصمة انتشار كثيف لعناصر شرطة وعسكريين وفتحت متاجر البقالة والمخابز ابوابها لكن أغلب المتاجر الأخرى ظل مغلقاً ضمن اجراءات امنية. وأغلقت المطارات العراقية كذلك حتى صباح أمس فضلاً عن المنافذ البرية ومداخل المحافظات كما اغلقت المطاعم والمراكز التجارية.

ومنذ بدء التصويت صباحا ادلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصوته امام عدسات الكاميرا في احد مراكز الاقتراع في المنطقة الخضراء في بغداد وكذلك فعل رئيس الجمهورية برهم صالح.

ويتوقع مراقبون ان تكون نسبة المشاركة ضئيلة وحتى ساعات الصباح الأولى كان عدد الناخبين لا يزال قليلاً في العاصمة وكان عدد كبير من الوافدين من الكبار في السن مقابل عزوف واضح للشباب عن المشاركة في التصويت. وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022 بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف عام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي. وتراجعت الاحتجاجات مذاك على وقع قمع دموي اسفر عن مقتل نحو 600 شخص واصابة اكثر من 30 الفاً بجروح. وخلال الأشهر الماضية، تعرض عشرات الناشطين للخطف والاغتيال او محاولة الاغتيال، ونسبوا ذلك الى فصائل مسلحة موالية لايران. واختار ناشطون وأحزاب منبثقة عن التظاهرات مقاطعة الانتخابات، معتبرين انها تجري في مناخ غير ديموقراطي. ويُتوقع ان تحافظ التكتلات التقليدية على هيمنتها في البرلمان الجديد، الذي يتوقع ان يكون مقسما ما سيرغم الأحزاب على التحالف كما يرى خبراء. وقد تتطلب المفاوضات اللازمة لاختيار رئيس للوزراء وقتاً طويلاً.

وفي بلد منقسم تملك أغلبية الأحزاب فيه فصيلا مسلحا تسري مخاوف من حصول عنف انتخابي في حال لم تتوافق النتائج مع طموحات الأطراف المشاركة وكتبت بعثة الأمم المتحدة في العراق في تغريدة «في يوم الانتخابات ينبغي ان يتمتع العراقيون بالثقة للتصويت كما يشاؤون في بيئة خالية من الضغط والترهيب والتهديد».

ويتوقع ان تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد اغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق اعلان النتائج الرسمية 10 ايام، وفق مفوضية الانتخابات. ويعد التيار الصدري الأوفر حظا فهو يملك اصلاً الكتلة الكبرى في البرلمان السابق ويطمح مقتدى الصدر الذي ادلى بصوته صباحاً في النجف الى تحقيق نتائج تتيح له التفرد باختيار رئيس للحكومة. لكن عليه التعامل مع خصومه الأبرز من الفصائل الموالية لايران الساعية الى زيادة تمثيلها في البرلمان الذي دخلته للمرة الأولى عام 2018، مدفوعةً بانتصاراتها ضد تنظيم داعش.

ويبقى المشهد السياسي في العراق منقسماً بشأن العديد من الملفات، انطلاقا من وجود القوات الأميركية في البلاد وصولا الى النفوذ المتزايد للجارة ايران. ولذا لابد لجميع التكتلات السياسية من الاتفاق على اسم رئيس للحكومة يملك ايضاً المباركة الضمنية من طهران وواشنطن، صاحبتي النفوذ في العراق. ويرى بلال وهاب وكالفن وايلدر في تحليل نشره معهد «واشنطن انستيتوت» للأبحاث انه «من المرجح ان تؤدي الانتخابات الى قيام مجلس نواب مجزأ آخر تعقبه مساومات فاسدة ومبهمة بين الفصائل لتشكيل الحكومة المقبلة». ويضيفان ان «قِلة هم من يتوقعون ان تكون هذه الانتخابات اكثر من مجرد لعبة كراسٍ موسيقية، ومن غير المرجح ان تلبي المطالب الأساسية لـ«حركة تشرين» وهي الحد من الفساد المنهجي، وتوفير فرص العمل، ومحاسبة الجماعات المسلحة».

