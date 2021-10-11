الكاظمي للعراقيين: غيَّروا واقعكم بأصواتكم

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: دعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، امس العراقيين لتغيير واقعهم عبر اول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003. وحث الكاظمي، بعد الادلاء بصوته، العراقيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات. وقال رئيس الحكومة العراقية للصحافيين «نحتاج قيادة حكيمة تغلب مصلحة العراق».

ودعا الكاظمي العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات، لافتا الى ان «أصواتهم ثمينة ويجب الا يفوتوا الفرصة». وأشار الى ان «هذه الانتخابات هي الأولى التي تجري بدون حظر للتجوال وعدم مشاركة رئيس الوزراء فيها» مبينا انه «يجب مساهمة الجميع في تغيير الواقع العراقي» حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وادلى الكاظمي بصوته كأول ناخبٍ مع بداية افتتاح صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة قائلا في تغريدة ان «صوتك مستقبلك، اليوم كنتُ اول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا وأوفينا.. يا شعبنا العزيز نساءً ورجالاً وشباباً شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم.. اعزمْ وتوكل ولاتتردد، مستقبلكم بمشاركتكم».

وفي تصريحات له قائلا «اوفينا بما وعدنا.. يجب ان نساهم جميعا في تغيير واقعنا كعراقيين.. اخرجوا وانتخبوا وغيروا واقعكم.. وللمترددين اقول اذهبوا واختاروا من يمثلكم.. وغدا سنعلن عن انجاز امني كبير» واضاف «الحكومة نجحت في عام واحد برغم المشككين فقد استطعنا تجاوز الازمة الاقتصادية برغم انخفاض اسعار النفط وتفشي جائحة كورونا ان نضيف لاحتياطي البلاد 12 مليار دولار».

كما ادلى رئيس الجمهورية برهم صالح بصوته وقال في تغريدة له « سرباغ (زوجته) وانا تشرفنا بالتصويت في الانتخابات... اليوم تاريخي للعراق وفرصة لاستعادة المبادرة للاصلاح والتنمية. ‏علينا انجاز المهمة عبر المشاركة الواسعة وحماية اصوات العراقيين ليقرروا مستقبل بلدهم فالسيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها. ننطلق نحو تحقيق حياة حرة كريمة للعراقيين».

وتابع: «نتمنى ان يشارك كل عراقي في الادلاء بحقه الدستوري، لتنتهي الانتخابات الى وضع يليق بالعراق والعراقيين، وتحقيق ما هو مشروع للشعب».

