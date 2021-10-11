الصدر في سيارة والده.. استعداداً لرئاسة الوزراء

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: ظهر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، امس في سيارة كان يستقلها والده المرجع الراحل محمد محمد صادق الصدر. واستقل الصدر سيارة نوع «ميتسوبيشي جالانت» من موديلات ثمانينات القرن الماضي خلال ذهابه للادلاء بصوته في الانتخابات التشريعية العراقية. ومعروف ان هذه السيارة كان يستقلها المرجع الصدر الذي اغتيل عام 1999 في مدينة النجف.

وكان زعيم التيار الصدري اكد بعد انتهاء الاقتراع الخاص سعيه للحصول على رئاسة الوزراء المقبلة للبدء بالاصلاح رغم طريقه الطويل. وقال الصدر في كلمة متلفزة «ان الاصلاح فيما مضى لم يحصل على اغلبية مريحة في البرلمان ولم يتصدر المشهدين السياسي والحكومي برئيس وزراء صدري فيما سبق، بل كان حكرا على بعض المنتمين للأحزاب ثم جعلناه مستقلا واليوم سنجعله صدريا». وأضاف «وبما ان تجربة الأغلبية والتصدي لرئاسة الوزراء امر جديد فإنني من هنا اقول انه سلاح فعال للاصلاح وفتاك بالفساد فيما لو تحقق بل وسلاح فتاك ضد التطبيع والاحتلال والانحلال والتبعية والظلم والفقر». ودخل التيار الصدري في هذه الانتخابات وحده بالكتلة الصدرية، حيث يسعى للفوز بالمركز الأول في الانتخابات المبكرة.

وقال المحلل السياسي العراقي حيدر الزيرجاوي لوكالة سبوتنيك الروسية للانباء ان الكتلة الأولى التي ستكون اوفر حظا في حصد العدد الأكبر من الأصوات في الانتخابات التشريعية والخروج بما لا يقل عن 90 مقعدا في البرلمان هي الكتلة «الصدرية».

