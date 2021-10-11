المراقبون الأوروبيون: لا ملاحظات

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: نفت فيولا فون كرامون رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، في العراق، ان تكون قد سجلت اي ملاحظات حتى ظهيرة امس في سير العملية الانتخابية. ووفق تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) قالت فيولا «ليست لدينا ملاحظة حتى هذه اللحظة حول الاستعدادات لهذه الانتخابات»، لافتة الى ان «المفوضية العليا للانتخابات أعدت عملاً ممتازاً». واستدركت فيولا، مؤكدة ان «كل ما علينا فعله الآن، هو انتظار ورؤية ماذا سيكون رد فعل الناخبين العراقيين في هذه الانتخابات». وبخصوص النتائج، قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في العراق: «لا يمكن التعليق حول نتائج الانتخابات وليس اي تصور عنها، ولكن كل ما يمكنني قوله هو ان يمضي يوم الانتخابات بسلام وهدوء، ويشهد اقبالا واسعا من قبل المواطنين العراقيين».