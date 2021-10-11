بينيت: إسرائيل لن تسمح بقيام دولة فلسطينية

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: زعم رئيس الوزراء الاسرائيلي، نفتالي بينيت، امس ان اقامة دولة فلسطينية يعني «جلب دولة ارهابية على بعد 7 دقائق من بيتي».

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية، ظهر امس عن بينيت اثناء مؤتمر صحافي مع انجيلا ميركل، المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها في اسرائيل ان الحكومة الاسرائيلية لا تتجاهل الجانب الفلسطيني وبأن بلاده تتعلم من التجارب السابقة مؤكدا ان اسرائيل لن تسمح باقامة دولة فلسطينية. وجاءت تصريحات نفتالي بينيت تعليقا على تصريحات ميركل خلال المؤتمر الصحافي المشترك والتي اكدت خلاله انها ما تزال ترى ان ملف «حل الدولتين» مهم للتوصل لحل مع الفلسطينيين.

وفي السياق نفسه، قالت ميركل ان امن اسرائيل سيكون على رأس اولويات «كل حكومة المانية» وذلك خلال جولة وداع اجرتها الى تل ابيب مع قرب نهاية ولايتها التي استمرت 16 عاما.

ميركل التي تقوم بزيارتها الثامنة والأخيرة كمستشارة المانية لاسرائيل قبل تقاعدها من السياسة، اجرت مع بينيت زيارة الى نصب المحرقة في القدس، ياد فاشيم، وقالت ميركل وهي تقف الى جانب بينيت «بعد الجرائم ضد الانسانية في المحرقة (الهولوكوست) اصبح من الممكن اعادة ضبط العلاقات واعادة تأسيسها. اريد ان اغتنم هذه الفرصة للتأكيد على ان امن اسرائيل سيكون دائما ذا اهمية مركزية لكل حكومة المانية». وخططت ميركل في البداية لاجراء الزيارة في اغسطس لكن اخرت رحلتها اثناء الخروج الفوضوي للقوات الأميركية والقوات المتحالفة، بما في ذلك الألمان، من افغانستان.

على صعيد متصل جدد رئيس الوزراء الاسرائيلي، نفتالي بينيت، امس مواقف بلاده السابقة تجاه الملف النووي الايراني وأكد في مستهل جلسة الحكومة الاحتفالية بحضور المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ان اسرائيل ستحرص على منع طهران من امتلاك قدرة نووية بالفعل لابالقول والخطابات فقط كما اعتبر ان العالم برمته ينتظر هذه الأيام رد ايران، بخصوص العودة الى المفاوضات النووية في فيينا، بينما الأخيرة تماطل.

الى ذلك، اشار الى ان السلطات الايرانية حققت خلال الثلاث سنوات الأخيرة قفزة هائلة في تخصيب اليورانيوم وباتت اليوم في اقرب نقطة لامتلاك القنبلة النووية في تاريخها. ورأى انه بينما العالم ينتظر الرد الايراني، تدور اجهزة الطرد المركزي وتعمل بجهد.

من جهتها اعتبرت ميركل ان هذا الموضوع اصبح اكثر الحاحا، وبات يتوجب على المجتمع الدولي فعل كل شيء لمنع ايران من امتلاك سلاح نووي، لاسيما بعد اعلان الأخيرة انها باتت تملك اكثر من 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

